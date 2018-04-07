Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет сдаваться властям вопреки решению суда

Об этом сообщил один из его адвокатов. По его словам, «сопротивления не будет, но он не пойдет на бойню, склонив голову, по собственной доброй воле». «Речь идет не о бунте. Речь идет о праве человек сохранять свою свободу и не способствовать никаким действиям, направленным на ее ограничение. Без насилия, конечно», — цитирует юриста на своем сайте газета «Фолья ди Сан-Паулу».

В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на четверг Федеральный суд Бразилии выдал ордер на его арест. Политика призвали добровольно сдаться до вечера пятницы, но он этого так и не сделал.