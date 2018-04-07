Об этом сказал РИА Новости представитель американского госдепартамента.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия сама себя изолирует, и «разочарованы» тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия. В числе претензий к России собеседник агентства назвал «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала. Накануне США ввели новые санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон «О противодействии противникам Америки через санкции».