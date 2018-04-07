Новые санкции США — это «сигнал» России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой
Об этом сказал РИА Новости представитель американского госдепартамента.
По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия сама себя изолирует, и «разочарованы» тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия. В числе претензий к России собеседник агентства назвал «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала. Накануне США ввели новые санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон «О противодействии противникам Америки через санкции».
Комментарии12
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neitral_n 07 апреля 2018 | 05:16
Таки научились США действенные решения принимать! А то Обама всё ждал, когда россияне против власти взбунтуются с голыми руками! Момент истины для России, не иначе! Алло, Караулов!
book_publisher 07 апреля 2018 | 05:26
22 июня 1941 года Гитлер тоже подал сигнал о том, что "не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой"?
popyas 07 апреля 2018 | 05:59
book_publisher: Твои сперматазойды ,тоже так думают
stebinmaku 07 апреля 2018 | 05:19
Оригинальные сигнальчики "любви" .. К ЕС приревновали не иначе..
clandestino 07 апреля 2018 | 05:29
Точно, не хочет разрывать. Вашингтон диалог только начал. На очереди шоумены и их партнёрши. Кроме Тёмы. конечно - он в паре с Кузичевым.
mjau 07 апреля 2018 | 05:56
clandestino: Неужели и Катя Стриженова попадет в этот список? Время покажет...
vaka257 07 апреля 2018 | 05:42
«А вы читали Достоевского?»,
«А вы читали Толстого?»,
«А вы читали Муму?»…
С этими словами троечники из школы КГБ обычно обращаются к выпускникам Гарварда, Кембриджа и Оксфорда...
davi__koloradov 07 апреля 2018 | 05:42
Штаты "разрыва диалога" не хотят, но вдули рашке по самые гланды. А теперича можно и пообщацца.
vaka257 07 апреля 2018 | 05:44
От США мы взяли стрельбу в школах и рэп-баттлы, а не экономику и финансовую систему.
От Европы мы взяли подержанные иномарки, а не судебную систему и социалку.
А от Китая мы берем интернет-цензуру, вместо дорог и скоростного ж/д транспорта.
Мы просто собираем говно по всему миру...
vaka257 07 апреля 2018 | 05:50
Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа. "Русал" обвалился на 16%, бумаги En+ - на 20%. На очереди - арест активов в Штатах.
Скоро Дерипаска не сможет себе позволить даже Рыбку!...
alger 07 апреля 2018 | 06:15
vaka257: зато Третьяковка обогатится картиной - Возващение блудного Дерибаски
andreykochnev 07 апреля 2018 | 05:50
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