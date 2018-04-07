Российские керлингисты потерпели поражение от команды Нидерландов в матче предварительного раунда чемпионата мира
Российские керлингисты потерпели поражение от команды Нидерландов в матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе. Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу голландских спортсменов. В последнем туре сборная России сыграет с командой Южной Кореи. Матч состоится 7 апреля.
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