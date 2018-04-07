Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в пасхальную ночь будут работать на час дольше обычного — до 2 часов. Наземный транспорт по наиболее популярным маршрутам будет работать до 03:30. Также можно воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами от 15 до 30 минут. В воскресенье с 05:30 до 19:00 будет работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам. Кроме того, на Пасху у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок.