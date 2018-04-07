Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить политику «поймал — выпустил» для нелегалов
Он подписал меморандум, запрещающий практику, при которой пойманный полицией нелегальный мигрант оставался на свободе до решения суда о его статусе, сообщает Reuters. В документе также содержится поручение министру обороны Джеймсу Мэтису. Он должен подготовить и представить президенту список военных объектов, которые можно использовать для содержания задержанных нелегалов до решения суда.
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