Федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы как минимум до субботы

Он по-прежнему находится в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу в окружении своих сторонников. По данным телеканала «Глобу», правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям. При этом некоторые СМИ утверждают, что Лула да Силва пытается отстоять свое право на посещение заупокойной службы, которая утром будет организована в честь его супруги Маризы Летисии. Сегодня ей исполнилось бы 68 лет.

Ранее суд Бразилии выдал ордер на арест политика по делу о коррупции. В конце января он был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс-президент должен был добровольно сдаться до вечера пятницы. Но до сих пор не явился в полицию. При этом по всей стране проходят митинги в защиту бывшего главы государства.