Число госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге выросло до 16
Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада №111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит также Следственный комитет России. По решению суда деятельность дошкольного учреждения приостановлена на 30 суток.
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