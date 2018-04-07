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03:09, 07 апреля 2018

Пользователи Facebook в будущем могут получить возможность отказываться от рекламной рассылки за деньги

Это допустил операционный директор компании Шерил Сэндберг. По ее словам, сейчас данные пользователей используются для таргетированной рекламы. На днях Facebook заявил, что ограничит доступ к личным данным пользователей, которыми они делятся в группах и событиях. Это решение принято после иска об утечке личных данных трех пользователей соцсети, поданном в конце марта. Одновременно главу компании Марка Цукерберга вызвали в парламент Великобритании для дачи показаний по тому же поводу. Он не явился.

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