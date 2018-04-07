Арнольд Шварцнеггер, перенесший экстренную операцию на сердце, выписался из больницы

Об этом написал в Твиттере его представитель Дэниел Кетчелл. 70-летний актер оказался в медицинском центре 29 марта для замены клапана при помощи катетера. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, и было принято решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце. Операция длилась несколько часов.