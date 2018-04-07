Суд в Мариуполе оштрафовал экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд»

Общая сумма составила около 1200 долларов. Об этом сообщила агентству «Крыминформ» представитель судовладельца. Экипажу разрешили покинуть судно. 10 апреля они должны явиться в Службу безопасности Украины и дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана. Херсонский суд арестовал его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, по словам адвокатов они уже уплатили, но выйти на свободу он сможет не раньше вторника.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом. Экипаж обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».