Состояние Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов

Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Форбс. Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными. По его словам, анализом ситуации он займется после Пасхи.

Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельбер — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.