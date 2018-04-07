Состояние Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Форбс. Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными. По его словам, анализом ситуации он займется после Пасхи.
Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельбер — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.
Комментарии4
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fashist_putin 07 апреля 2018 | 03:13
Отличные новости!
Теперь пора мочить деток путинских ублюдков в Америке и Европе
Неплохо начать с дочки Путина в Голландии, дочки Пескова в Париже, дочки Лаврова в США, дочек Железняка в Лондоне
sokal123 07 апреля 2018 | 03:14
Пустяк ,а приятно.
salut__521 07 апреля 2018 | 03:26
//Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными//
Смейся, пая...эээ... вор.
marika919 07 апреля 2018 | 03:29
Ничего страшного , все россияне ему дружно скинутся и он себе не только возместит, но и прибыль получит ! Так что россияне могут порадоваться за него. И приготовить кошельки....