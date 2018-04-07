Самым богатым человеком Европы стал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton, которая занимается производством предметов роскоши. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает четвертое место, сообщает Bloomberg. Арно обошел основателя Inditex, испанского миллиардера Амансио Ортегу, которого Bloomberg оценил в 70,2 миллиарда. Росту богатства француза способствовал рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля.

В конце прошлого года Forbes поставил Арно на третье место по скорости роста капитала. За год его состояние увеличилось более чем в два раза.