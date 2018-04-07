Самым богатым человеком Европы стал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton
Самым богатым человеком Европы стал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton, которая занимается производством предметов роскоши. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает четвертое место, сообщает Bloomberg. Арно обошел основателя Inditex, испанского миллиардера Амансио Ортегу, которого Bloomberg оценил в 70,2 миллиарда. Росту богатства француза способствовал рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля.
В конце прошлого года Forbes поставил Арно на третье место по скорости роста капитала. За год его состояние увеличилось более чем в два раза.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mchappy 07 апреля 2018 | 02:39
А как же Михал Иваныч?