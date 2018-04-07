Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов переведен из так называемой карантинной камеры в обычную

Там есть холодильник и телевизор. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников. По его словам, члены ОНК посетили накануне в СИЗО «Лефортово» арестованных братьев. Правозащитник отметил, что Магомедов является болельщиком. Он очень хотел посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова, и в новой камере, где есть телевизор, он сможет увидеть трансляцию по спортивному каналу. Мельников добавил, что Магомед Магомедов пока остается в карантинной камере.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке поединок с американцем Элом Яквинтой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата.