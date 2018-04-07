В США полагают, что Россия сама себя изолирует
В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада». По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Собеседник РИА Новости также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serhio_25__ 07 апреля 2018 | 02:17
На Донбассе сами себя обстреливают, а тут Россия сама себя изолирует - мы наконец-то нашли автора этой методички.
salut__521 07 апреля 2018 | 02:22
//Россия сама себя изолирует//
Наконец-то говняшка делает что-то полезное для мира. Ну надо ей помочь...
sokal123 07 апреля 2018 | 03:12
salut__521: Пахан доволен -скоро мы окажемся за колючей проволокой. Все страны довольны так же.
nikvol 07 апреля 2018 | 02:26
По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов
====================
Это правильно, главное - не останавливаться.
condor00 07 апреля 2018 | 02:30
Да!
"А Васька слушает, да ест" Или Технология Стеслс (пропускать всю информацию сквозь себя, анализируя и отделяя зёрна от плевел и принимая решения) весьма и весьма оправданы при честном образе жизни. В противном же случае подобная тактика усугубляет положение.
aleksandrfedorov 07 апреля 2018 | 02:35
Имперские "фантомные боли" КГБешного руководства страны, культивируемые с помощью госпоропаганды в путинофилах, в итоге приведут к изоляции России от стран Запада, экономическому упадку и ухудшению уровня жизни наших граждан, (в том числе и путинофилов). Постепенно все больше превращаемся в подобие КНДР, только большого размера.
Увы. "Понты дороже денег" у нашей страны, живущей "по понятиям".
aleksandrfedorov 07 апреля 2018 | 02:46
Россия - страна нищающих и невменяемых понтовиков.
И как известно, у нас - "понты дороже денег".
velbkeirf1 07 апреля 2018 | 03:02
Если враг нас ругает все делаем правильно
И Сталин