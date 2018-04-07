В США полагают, что Россия сама себя изолирует

В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада». По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Собеседник РИА Новости также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.