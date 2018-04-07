Глава ВТБ Андрей Костин считает новые санкции США результатом непонимания политики Москвы

Он призвал власти двух стран прекратить враждебную риторику и сесть за стол переговоров. В интервью CNN Костин отметил, что не рассматривает санкции как персональные, поскольку, по его мнению, не совершил ничего плохого для Америки. Он подчеркнул, что всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами. Глава ВТБ выразил надежду, что рано или поздно президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол переговоров и найдут общий язык по многим проблемам мирового масштаба.