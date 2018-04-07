Глава ВТБ Андрей Костин считает новые санкции США результатом непонимания политики Москвы
Он призвал власти двух стран прекратить враждебную риторику и сесть за стол переговоров. В интервью CNN Костин отметил, что не рассматривает санкции как персональные, поскольку, по его мнению, не совершил ничего плохого для Америки. Он подчеркнул, что всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами. Глава ВТБ выразил надежду, что рано или поздно президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол переговоров и найдут общий язык по многим проблемам мирового масштаба.
Комментарии18
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hrzn877 07 апреля 2018 | 02:16
Ребята, с вами брезгуют садиться за любой стол - переговоров или ещё какой, неужели непонятно?
zapadnay 07 апреля 2018 | 02:39
Да вот как раз наоборот все стали хорошо понимать.
irdo 07 апреля 2018 | 02:45
zapadnay:
Да вот как раз наоборот все стали хорошо понимать.
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Ну вот и первый пошел плакаться.
И искандеры уже не смеются.
fr_perren 07 апреля 2018 | 03:17
hrzn877: Да им предлагали стол переговоров в 2014, только они перевернули его, и ушли высоко задрав двойной подбородок...вдобавок еще и нагадили в углу.
alien_3 07 апреля 2018 | 02:23
Ваше место возле параши...а не проблемы мирового масштабы решать. Пожары и свалки уже все порешали?
manfred 07 апреля 2018 | 02:25
Лапьі то чужой земли уберите, вот тогда можно и за стол переговоров, обсудить условия возмещения нанесеного ущерба
irdo 07 апреля 2018 | 02:48
В интервью CNN Костин отметил, что не рассматривает санкции как персональные, поскольку, по его мнению, не совершил ничего плохого для Америки.
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Какой пушистенький и невинный.А бяка США забидила, не пускает в свою песочницу песочком кидаться.
tibesti 07 апреля 2018 | 02:28
Думаю не сядут. У каждого свои причины.
ospa82 07 апреля 2018 | 02:32
Что-то новое... Я то думал, что Трамп должен на коленях просить извинений у крысёныша...
supalov 07 апреля 2018 | 02:35
Да-да... "Я же ваш, буржуинский!"
davi__koloradov 07 апреля 2018 | 02:37
Начните с возвращения Украине Крыма и Донбаса, а там и разговор завяжецца.
svoboda21vek Руслан Харламов 07 апреля 2018 | 02:41
кучка бандитов со своим паханом путятишной хотят решать мировые проблемы. да вас всех в тюрьме сгноить надо.
mobile_actor 07 апреля 2018 | 02:44
Костин, что, читать не умеет. Его санкции не за вред "Америке", а за Украину(то есть аннексию Крыма и войну в Донбассе) : KOSTIN, Andrey Leonidovich, Moscow, Russia; DOB 21 Sep 1956; POB Moscow, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].
sergirusso 07 апреля 2018 | 02:53
Костин! Я сегодня зайду в твой банк с автоматом и ограблю его на пару лямов гринов. На суде скажу - ВТБ НАШ, ТО ЕСТЬ МОЙ. Н у типо прям как Крым...
sva1 07 апреля 2018 | 02:59
Надеюсь этот банк и лично этот банкир будут на "улице" у мусорного контейнера.
fashist_putin 07 апреля 2018 | 03:07
Костин - член банды Путина
Сиди в па-Раше, мразь! :))))
fashist_putin 07 апреля 2018 | 03:10
Отличные новости!
Теперь пора мочить деток путинских ублюдков в Америке и Европе
Неплохо начать с дочки Путина в Голландии, дочки Пескова в Париже, дочки Лаврова в США, дочек Железняка в Лондоне
clandestino 07 апреля 2018 | 03:21
Костин путает. Новые санкции это как раз результат понимания политики Москвы. Блин, а ещё банкир!