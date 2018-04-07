Волейболисты «Зенита» вышли в финал чемпионата Росси
Санкт-петербургский клуб дома обыграл московский «Динамо» со счетом 3-2 во второй встрече полуфинала. Первым финалистом стал казанский «Зенит», победивший в полуфинальной серии кемеровский «Кузбасс» со счетом 2-0. Финальная серия чемпионата России по волейболу пройдет до трех побед. Матчи состоятся 21, 22 и 27 апреля, а если потребуется, 28 апреля и 5 мая. На данный момент чемпионом России является казанский «Зенит».
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