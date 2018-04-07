Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:09, 07 апреля 2018

Волейболисты «Зенита» вышли в финал чемпионата Росси

Санкт-петербургский клуб дома обыграл московский «Динамо» со счетом 3-2 во второй встрече полуфинала. Первым финалистом стал казанский «Зенит», победивший в полуфинальной серии кемеровский «Кузбасс» со счетом 2-0. Финальная серия чемпионата России по волейболу пройдет до трех побед. Матчи состоятся 21, 22 и 27 апреля, а если потребуется, 28 апреля и 5 мая. На данный момент чемпионом России является казанский «Зенит».

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 429 6 6710 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7454 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7026 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказали в британской визе Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Би-би-си Джеймс Ландейл…

5 86 6 6283
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 221 6 17600 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 68 6 5466
Новости

Российский МИД требует объяснить ситуацию с британской визой для племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Источники Би-би-си сообщили, что Виктории Скрипаль в визе отказано…

5 72 6 5902
Новости

Новые санкции США направлены против российского народа, — полагают в посольстве нашей страны в Вашингтоне В дипмиссии также считают, что Соединенные Штаты сделали шаг к разрушению свободы предпринимательства и конкуренции…

5 79 6 6997
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 25743 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16656 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 130 6 12305 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок…

5 70 6 6586
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2912820

5 59 6 5618 06.04
#слушать 48:39 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10571 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку…

5 47 6 5262
Новости

Соединенные Штаты расширили санкционный список В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний…

5 44 6 5303

Популярное за неделю

Новости

Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня Эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом»...

5 20 6 23678
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 178232 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23091 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 580 6 379837 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197132 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855290
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3392492

Сегодня в эфире