Ирландский боец Коннор Макгрегор освобожден из под стражи

Нью-йоркский суд принял решение выпустить его под залог в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает в Твиттере журналист MMA Fighting Ариель Хельвани. По его словам, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор покинул зал суда вместе со своим телохранителем. Следующее слушание назначено на 14 июня. Макгрегор сдался в руки полиции после того, как атаковал автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата. В результате Майкл Кьеза и Рэй Борг получили телесные повреждения и не были допущены к своим поединкам.