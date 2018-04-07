Ирландский боец Коннор Макгрегор освобожден из под стражи
Нью-йоркский суд принял решение выпустить его под залог в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает в Твиттере журналист MMA Fighting Ариель Хельвани. По его словам, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор покинул зал суда вместе со своим телохранителем. Следующее слушание назначено на 14 июня. Макгрегор сдался в руки полиции после того, как атаковал автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата. В результате Майкл Кьеза и Рэй Борг получили телесные повреждения и не были допущены к своим поединкам.
Комментарии2
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savl_1 07 апреля 2018 | 01:18
сдался в руки полиции после того, как атаковал автобус с бойцами//
А я думал они работают только за деньги. А тут, глади какое бескорыстие.
anji70 07 апреля 2018 | 01:43
Россиянин сказал нехорошие слова про другого россиянина правда из Дагестана, за что был окружён в нью-йоркской гостинице толпой россиян и получил несколько пощещин, об этом узнает ирландский друг первого россиянина и срочно прилетает в Нью-Йорк, где вместе со своими людьми около 30 человек перекрывают дорогу автобусу в котором находился второй россиянин в подземном паркинге гостиницы. В завязавшейся потасовке нападавшие разбивают стекло автобуса, сломали руку охраннику при этом выкрикивая нехорошие слова про тех россиян которые как бараны стадом нападают на одного и если этот один из баранов такой смелый, то пусть выйдет из автобуса один на один. В общем никого не дождавшись нападавшие скрылись.