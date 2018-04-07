Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию. Он должен был сделать это в 17.00 по местному времени в городе Куритиба. Однако, по данным Ассошиетед Пресс, да Силва вместе со своими сторонниками до сих пор находится в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу. Ранее Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу. Он назвал это решение суда абсурдом. Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.