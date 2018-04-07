В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе
В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам». «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что «американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом». В МИДе заверил, что действия США не останутся «без жесткого ответа», а попытки давления на Россию консолидируют общество и не заставят страну свернуть с избранного курса.
Комментарии35
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rsilk 07 апреля 2018 | 01:15
таки кокс завезли в МИД
aroswen 07 апреля 2018 | 01:19
машка-наркомашка ещё пару "дорожек" втянула )) без сна и отдыха жжот
nikitin43 07 апреля 2018 | 01:24
aroswen: теперя всю ночь будут выдумывать ответ позаковыристей , посмешнее , вот карлики пытаются выглядеть большими , смешно.
lager23 07 апреля 2018 | 01:39
В МИДе заверил, что действия США не останутся «без жесткого ответа», а попытки давления на Россию консолидируют общество и не заставят страну свернуть с избранного курса
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Лично мне с ними не по пути...
danko1 07 апреля 2018 | 01:20
rsilk: Торговый оборот России со США в рамках статпогрешности, слишком мал.
Запретят экспортировать счеты и матрешки?
Но с преступниками и ворами дел иметь не желают. И правильно делают.
nikitin43 07 апреля 2018 | 01:28
danko1: судя по поросячему визгу из мида - попало крепко и в цель.
begly_ 07 апреля 2018 | 01:50
danko1:
Водку из России вижу на прилавках., но это такое гавно, что приходится покупать французский Серый гусь, хоть он и вдвойне дороже. Что еще у нас есть такое российское, без чего мы не обойдемся?, а вот: гречка с камнями., когда то чуть зуб не сломал об этот социально значимый продукт, теперь беру нашу отечественную - американскую.
aleksey5 07 апреля 2018 | 01:19
Интересно, как выглядит "жёсткий ответ" на то, "что США вводят санкции в ущерб самим себе"?
tks 07 апреля 2018 | 02:00
aleksey5: Вестимо, как: Воронеж снова под бомбами...
alien_3 07 апреля 2018 | 02:01
aleksey5: попытаются завезти кокс дипломатическим бортом в оставшиеся 3 посольства в США, чтобы их тоже закрыли?
Обяжут остальных олигархов встать на регистрацию в тот же санкционнысписок, чтобы причинить еще больший ущерб США?
putkaput001 07 апреля 2018 | 01:20
Апогей безумства накрыл МИДельянский картель после поставки аргентинской муки.
anemon 07 апреля 2018 | 01:21
Ну, изболелась душа о простом народе, о российском и американском! Ага. Утром мажут бутерброд...
southbrooklyn 07 апреля 2018 | 01:23
Предполагаю, что 90% американцев не знают, что были введены какие-то санкции. Из оставшихся 10% -большинство не знает в чем эти санкции заключаются. А имена «героев» и компаний- не знает никто. Хотелось бы подробностей, где и когда,скажем-я, простой американец , потерял, или могу потерять.
alger 07 апреля 2018 | 01:33
southbrooklyn: одно то, что вы (как и я ) простой американец уже большая потеря, а могли бы быть - ого-го
begly_ 07 апреля 2018 | 01:59
southbrooklyn:
Может нам урежут материнский капитал., или негры будут еще больше недоедать.
alien_3 07 апреля 2018 | 02:04
southbrooklyn: фольгу алюминивую пищевую покупал из русала? Теперь будет на 5 центов дороже.
anji70 07 апреля 2018 | 01:28
Если по логике мида санкции бьют по самим США, то наш ответ будет бить по нашим гражданам.
nemes 07 апреля 2018 | 02:06
anji70: то наш ответ будет бить по нашим гражданам.
А точнее: ..то наш ответ будет, как всегда, бить по нашим гражданам.
dft 07 апреля 2018 | 01:43
А у меня робкий вопрос. А можно ли свернуть с курса, когда почти перпендикулярно поверхности летишь вниз?
tks 07 апреля 2018 | 02:03
dft: Ну, вывести аппарат из штопора, коль скоро в него свалились, может только ас...
begly_ 07 апреля 2018 | 01:45
Санкции бьют по простым американцам///
Щас усусь! И каким жешь это образом?
А вообще, если Россия так за нас переживает, то пусть вернет Украине Крым, да выведет войска из Донбаса. Санкции оттуда произрастают, тем Россия может спасти американскую нацию..
monik_7 07 апреля 2018 | 02:10
begly_: бьют, конечно по нам, простым американцам. Не сможем больше деньги в Сбербанке хранить, в Крыму отдыхать, лечиться ездить, детей своих там учить, виллы кварталами в Мухосранске скупать.
salut__521 07 апреля 2018 | 01:48
От российского МИДа по всем новостям и утюгам уже в глазах рябит...
Кто такой российский МИД? Это ваш родственник российский МИД? Папа ваш российский МИД? Что они все прилипли к людям со своим российским МИДом? Понятно ж и так, что в последний момент для лучшего пропагандистского эффекту думские говоруны были заменены российским МИДом. А они нам головы морочут! Знатоки российского МИДа! Убивать надо таких знатоков!..
eslichestno 07 апреля 2018 | 01:49
Жёсткий ответ Москвы.
"Росгвардия потратит более 18 миллионов на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков".
tks 07 апреля 2018 | 02:05
eslichestno: Главное - бронетехника будет, с противотанковым вооружением!
a_and_ts Александр Симо 07 апреля 2018 | 01:51
В российском МИДе по прежнему думают, что за деньги все можо купить. Счасть не не общаться с Путиным стоит того.
nemes 07 апреля 2018 | 01:53
Если ОНИ БЬЮТ по своим, то зачем ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ. Радуйтесь, что ОНИ деградируют, а ВЫ консолидируетесь.
kostia1971 07 апреля 2018 | 01:55
"Простые американцы" каждый день спрашивают друг друга, как там Ротенберги с Дерипаской? Не хворают ли благодетели? Не подпортил-ли настроение,кормильцам, Трамп, своими санкциями?
)))))))))))
tks 07 апреля 2018 | 01:58
"Обвинение в зеркале" - родовая травма путистов: оппоненту приписываются собственные чаяния, устремления и деяния.
us101 07 апреля 2018 | 01:59
"...ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест..." - Смешно... Ну правда, очень смешно. Наверное в российский МИД набирают по принципу Comedy Battle.
vladvinn73 07 апреля 2018 | 02:00
бомбят свой Воронеж :) ну мид, ну и клоуны
kgf 07 апреля 2018 | 02:06
Абсолютно не имеет никакого значения значимость санкций действуют они или нет .
Просто США и Западу нужно отгородиться от токсичности России.
peresvet73 07 апреля 2018 | 02:10
Конечно! - Простые американцы из рук путинских олигархов ели, теперь помрут с голодухи!
demokratia 07 апреля 2018 | 02:13
МИД у РФ лучше бы молчать ! Дураки !
Консолидация какого "общества" ! ? Какой избранный "путь" ! ?
Америка уже давно живёт и процветает по Конституции, которая была принята 17 сентября 1787 г. По этой Конституции они будут жить и в 21 и 22 ........ и далее веках. Видимо БОГ помогает Америке.
Россию терзали то Орда, то её предатели и злодеи с окт. 1917 г. Да и нынешние хитрецы, подлецы и недоумки........
ГОСПОДИ ! Освободи Россию от всевозможной срани, и дураков.
nichirin 07 апреля 2018 | 02:14
Диагноз МИДу РФ: Сезонное обострение вялотекущей шизофрении, усугублённое ломкой и перманентным умственным расстройством. Метод лечения: 100 г аргентинского порошка в сутки на одну захарову.