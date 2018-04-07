В российском МИДе заявили, что США вводят санкции в ущерб самим себе, они «бьют по простым американцам». «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что «американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом». В МИДе заверил, что действия США не останутся «без жесткого ответа», а попытки давления на Россию консолидируют общество и не заставят страну свернуть с избранного курса.