Соперником Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата станет Эл Аяквинта

Соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в итоге станет американец Эл Аяквинта. Бой состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье, сообщает «Спорт Экспресс». Абсолютный бойцовский чемпионат подтвердил эту информацию. За последнюю неделю у российского бойца несколько раз сменился будущий соперник по титульному бою. Сначала Тони Фергюсон объявил, что не сможет участвовать в поединке из-за травмы колена. Затем Макс Холлуэй не смог вписаться в параметры легкого веса. Рассматривался также Энтони Петтис, но он не прошёл проверку атлетической комиссии Нью-Йорка.