Следователи заподозрили ряд чиновников в коррупции после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Как заявили в ведомстве, проводится проверка. Изъяты документы в местных органах власти и региональном МЧС. Фигурантами дела остаются семь человек.
Напомним, жертвами пожара стали 64 человека, в основном дети.
Комментарии1
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whocares 07 апреля 2018 | 00:19
//Следователи заподозрили ряд чиновников в коррупции после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове...//
Вывсеврете. Не могло быть у Амана Гумировича коррумпированных чиновников. Не могло быть, потому, что этого не могло быть никогда.