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00:03, 07 апреля 2018

Росгвардия потратит более 18 миллионов на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков

Росгвардия планирует потратить более 18 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков.

Газовые гранаты должны быть в трех вариантах: ручная, выстрел к помповому гранатомету и для небольшого миномета. В последнем случае мина взрывается в 10 метрах от земли и образуется облако газа, которое накрывает толпу, передает «Интерфакс». Все это – средства пресечения массовых беспорядков. Ранее в этом году Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на приобретение специальных щитов «Шепот» с излучателями инфразвука, которые обладают останавливающим эффектом на человека. До этого стало известно, что Росгвардия закупит водометы, снайперские винтовки и бронетехнику с противотанковыми комплексами. В мае ведомство может провести выставку вооружений, предполагается, что она будет частично засекречена.

Росгвардия также закупала позолоченные казачьи шашки и хрустальные погоны для генералов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 00:08


Будут опрыскивать недовольных граждан "новичком"?

А генералитет в хрустальных погонах будет при этом размахивать золотыми саблями?

danko1 07 апреля 2018 | 00:12

mikhail_spb_: На защиту воров во власти, их возможности немеренно грабить, на защиту своего преступного режима Кремль никаких денег не жалеет.
Всё равно отраву для себя население, а не воры во власти будут оплачивать.
И куда уж этим дикарям-холуям без золотых побрякушек.

zombulkend 07 апреля 2018 | 00:15

Ну теперь байки про "асмериканских снайперов" на крышах уже не прокатят. В случае чего всем будет известно кого искать и вешать.

polit_person 07 апреля 2018 | 00:15

Новичек туда для бездельников либеральных

eyjafjallajoekull 07 апреля 2018 | 00:19

Больше всего меня беспокоит, что закупаются позолоченные шашки, но отнюдь не шахматы. И, вообще, неплохо бы им посмотреть известный фильм с Натали Портман.

cedegrinn 07 апреля 2018 | 00:19

Готовятся к массовым беспорядкам?
Это что же они для нас новый сюрприз придумали?
Налоги увеличим, пенсионный возраст повысим, интернет отрубим, всех на военную службу и...?

elenaprekrasnaya2009 07 апреля 2018 | 00:20

А зачем тратиться на новое газовое оружие? Можно же просто старый пулемет на толпу направить и пальнуть пару раз. Кто не убежит - сами виноваты.
Народ наш горит в ТЦ, бьется на худых самолетах...
Никакой ценности в России жизнь человеческая не имеет, власть боится только шума после очередной катастрофы.

eslichestno 07 апреля 2018 | 00:21

Против толп протестующих над применять боевые средства, начиненные свалочным газом мусорных полигонов. А 18 млн. направить на хрустальные погоны высшему командному составу Росгвардии и других силовых структур.

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