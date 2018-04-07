Росгвардия потратит более 18 миллионов на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков

Росгвардия планирует потратить более 18 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков.

Газовые гранаты должны быть в трех вариантах: ручная, выстрел к помповому гранатомету и для небольшого миномета. В последнем случае мина взрывается в 10 метрах от земли и образуется облако газа, которое накрывает толпу, передает «Интерфакс». Все это – средства пресечения массовых беспорядков. Ранее в этом году Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на приобретение специальных щитов «Шепот» с излучателями инфразвука, которые обладают останавливающим эффектом на человека. До этого стало известно, что Росгвардия закупит водометы, снайперские винтовки и бронетехнику с противотанковыми комплексами. В мае ведомство может провести выставку вооружений, предполагается, что она будет частично засекречена.

Росгвардия также закупала позолоченные казачьи шашки и хрустальные погоны для генералов.