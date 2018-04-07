Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами. Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы и показывать фотографии его дочери из материалов уголовного дела, которые хранились исключительно в прокуратуре. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитриев рассказал, что попытался задержать этих людей, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Оба ушли, но пообещали при этом вернуться.
В четверг суд в Петрозаводске оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. При этом ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 00:13
Очевидно, теперь на Дмитриева чекисты натравили путитушек, раз его не удалось посадить.
Они не могут простить ему того, что он вскрыл одно из многочисленных преступлений чекизма.
vasily_k 07 апреля 2018 | 00:22
так это уроды из лайфньюз, кто ж еще..