Москва не оставит без жёсткого ответа новые санкции США

Об этом заявили в МИДе нашей страны. Накануне Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Эти меры негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики страны, — сказал в интервью «Эху» политолог Валерий Соловей.

В Минпромторге и Госдуме заявили, что готовы поддержать пострадавших от санкций. Глава ведомства Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами нового списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента.