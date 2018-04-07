Москва не оставит без жёсткого ответа новые санкции США
Об этом заявили в МИДе нашей страны. Накануне Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Эти меры негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики страны, — сказал в интервью «Эху» политолог Валерий Соловей.
В Минпромторге и Госдуме заявили, что готовы поддержать пострадавших от санкций. Глава ведомства Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами нового списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента.
Комментарии22
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exev 07 апреля 2018 | 00:04
Пускай уже введут ответку против Майка Помпео. Против эээ Хиллари.... Пусть они наконец боятся!!!
danko1 07 апреля 2018 | 00:07
exev: Ну зачем же это тупое и наглое ворьё лидерами бизнеса называть?
А в том, что они идальше будут усиленно грабить население с позволения власти, поддерживающее воровство своих приближенных, сомнений нет.
Только те, кто любят Россию, поддерживают эти санкции, если уж на этих воров в путинских судах управы нет.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:08
danko1: старая воровка1 не стёрлась?
gordy 07 апреля 2018 | 00:10
"Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента."
Народ - не в счёт?
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:10
gordy: не копируй сообщения на пол листа тупой тролль.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:17
danko1: старая кошелка1. Маями.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:12
danko1: скоро тебя тупую наглую воровку из маями выгонят. Это известно всему Миру! Не превращай сайт в помойку. Удавись.
lager23 07 апреля 2018 | 00:13
danko_swinja: Забрось подруг, покинь работу!
Пусть будет вечный выходной!
Не отбивай мне всю охоту,
Побыть хоть раз в году с тобой.
Ты нужна мне словно веер
В жаркий, знойный, летний день.
Подарю тебе свой плеер,
Лишь бы стала ты моей!
Герман
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:19
lager23: очко смажь.
mikhail_spb_ 07 апреля 2018 | 00:06
Видимо, под жёстким ответом подразумевается жёсткий, оскорбительный танец в исполнении растрёпанной коксо-трольчихи?
Кстати, как собираются развиваться "лидеры российского бизнеса" на территории нашей страны, если весь их бизнес - это выкачивание природных ресурсов и продажа их за рубеж?
danko_swinja 07 апреля 2018 | 00:15
mikhail_spb_: к стати, вероятно, возможно, мильтоны, калырки, пролонгаций бабки данко1. Укроюморбот.
s_talker002 07 апреля 2018 | 00:18
mikhail_spb_:
Микла, давай колись?
Откуда они санкций опять надыбали, уже и санкционировать некого......может Трампа под санкции подвели?
kostia1971 07 апреля 2018 | 00:07
Еще один Платон ? Боюсь наша экономика не сдюжит.)))
Чё Путин сиси мнёт, отдал бы сразу весь бюджет РФ своим дружбанам,
zombulkend 07 апреля 2018 | 00:11
ГОфняшка отомстит! Гофняшка скоро отомстит! Гофняшка страшно отомстит!
fresh_breeze 07 апреля 2018 | 00:14
Тут как раз подоспела торговая война США со второй экономикой мира (а во многом уже давно первой) — Китаем.
Знает ли наш друг Дональд присказку: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе"? Вряд ли.
Ответные меры Пекина, разумеется, не будут направлены напрямую в качестве поддержки России, но будут направлены против США, стало быть, косвенно они сыграют на руку РФ.
Вечер только начинается. )))
esol 07 апреля 2018 | 00:20
fresh_breeze: этот дони уже с кореей обосрался по самое немогу
linda1967 07 апреля 2018 | 00:15
Закидают кокаином Америку.
putkaput001 07 апреля 2018 | 00:18
Значит,опять запретят валежник в лесу собирать....
bozman1944 07 апреля 2018 | 00:18
Воронеж замер в ожидании...
vedma2017 07 апреля 2018 | 00:22
Ну всё, держись, Воронеж !
pravdatut 07 апреля 2018 | 00:22
Странно! Санкции на пользу РФ ???
cukker 07 апреля 2018 | 00:23
нужно открыто вмешаться в выборы американских конгрессменов. нужно напугать американский народ, если выберут русофобов, выберут войну