МЧС рассматривает возможность приостановить работу двух торговых центров в Москве
Об этом сообщил начальник городского управления ведомства Илья Денисов. По его словам, в этих торговых центрах найдены грубые нарушения пожарной безопасности.
Экстренные проверки начались после пожара в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По данным московского МЧС, за нарушение правил пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 125 компаний и свыше 100 человек.
Комментарии3
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edun1952 06 апреля 2018 | 23:20
Брать или не брать...Гамлеты в Законе.
brocer 06 апреля 2018 | 23:30
Будет удивительно если в кремле противопожарная система работает и Путин не сгорит, и не задохнется от китайского пластика.
tox2 06 апреля 2018 | 23:38
по второму кругу бабло собрать разрешили