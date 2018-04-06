"Уволены 11 генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний"

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Своих постов лишились, в частности, руководители управлений СК в Свердловской, Белгородской, Пензенской областях. Отправлены в отставку глава МВД Удмуртии и начальник управления ФСИН этого региона. Также лишен своей должности зам.начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.