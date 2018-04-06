Уволены 11 генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Своих постов лишились, в частности, руководители управлений СК в Свердловской, Белгородской, Пензенской областях. Отправлены в отставку глава МВД Удмуртии и начальник управления ФСИН этого региона. Также лишен своей должности зам.начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Комментарии12
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edun1952 06 апреля 2018 | 23:10
От перемены мест ворующих...
general_123 06 апреля 2018 | 23:12
edun1952:
От перемены мест ворующих...
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Количество сворованного только увеличивается.
nikitin43 06 апреля 2018 | 23:39
general_123: стоит только посмотреть в каких халупах они живут , нищета .
gordy 06 апреля 2018 | 23:43
"Уволены 11 генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний"
Чего горевать: вместо них назначено столько же новых?
pavlovsky 07 апреля 2018 | 00:04
nikitin43: а еще можно поразмышлять о пенсиях, которые эти служители отечества будут получать до конца жизни... Кому интересно, может сравнить кол-во генералов в СССР и России...
gaut 06 апреля 2018 | 23:19
Да у нас этих генералов... Хрен когда всех уволишь. Вот с инженерами и учеными, такой финт не выкинешь - увольнять уже некого, сами разбежались...
alle_op 06 апреля 2018 | 23:20
Это как тулеев, с генеральскими пенсиями и другими выплатами?
brocer 06 апреля 2018 | 23:27
alle_op: От генералов результат выборов не зависит. Вот и кидаются ими как говном. Хотя раз уволили, то не посадили с конфискацией. По тихому слили просто.
sklar39 06 апреля 2018 | 23:25
Вчера генералов увольняли увольняли...
plank1957 06 апреля 2018 | 23:27
Нашел еще тупее?
anemon 06 апреля 2018 | 23:29
Наверное, недостаточно звери были, генералы! Народец распустили! Теперь, как после той памятной аттестации, нажравшихся озверину на их место посадит.
koshkaedu 06 апреля 2018 | 23:40
Это тоже питомцы Тулеева?