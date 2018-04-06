Один мирный житель погиб и шестеро пострадали приз взрыве автомобиля около мечети в Дамаске
Об этом сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Там добавили, что после временного затишья возобновились обстрелы Дамаска и пригородов.
Комментарии2
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olegleon 06 апреля 2018 | 23:07
значит ещё не всех террористов добили.
koshkaedu 06 апреля 2018 | 23:46
Весеннее наступление разгромленного ИГИЛА (запрещена в РФ)?