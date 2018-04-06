Суд в Мариуполе оштрафовал большинство членов экипажа задержанного крымского судна «Норд»

Ожидается решение ещё в отношении двух человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя судовладельца. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Эта статья предусматривает штраф или до 15 суток ареста.

«Норд» задержали в конце марта. Сегодня капитана Владимира Горбенко арестовали на 60 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении порядка выезда из Крыма. Защита внесла за Горбенко залог.