Суд в Мариуполе оштрафовал большинство членов экипажа задержанного крымского судна «Норд»
Ожидается решение ещё в отношении двух человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя судовладельца. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Эта статья предусматривает штраф или до 15 суток ареста.
«Норд» задержали в конце марта. Сегодня капитана Владимира Горбенко арестовали на 60 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении порядка выезда из Крыма. Защита внесла за Горбенко залог.
Комментарии24
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glotov 06 апреля 2018 | 23:07
В следующий раз обстреляют таких "пограничников", захватывающих чужие суда в нейтральных водах. И правильно сделают.
able_seamans 06 апреля 2018 | 23:15
glotov: Заглотов, можешь жидко обстрелять свои семейки. Отомсти «жидобандерам»...
serhio_25__ 06 апреля 2018 | 23:31
able_seamans: Укропам так и не удалось впарить морякам укропские паспорта.
able_seamans 06 апреля 2018 | 23:36
serhio_25__: Только такие илиоты как ты Серуня думают что они от них избавились... Знаю несколько таких же вонючих портянок как и ты, живут в Крыму а работают в украинских компаниях. Выезжают по роССийскому аусвайсу а въезжают по украинскому паспорту. Вот так вот Серуня...
neprostotak 06 апреля 2018 | 23:10
А где иск от РФ в международный морской арбитраж??? Если Украина неправа - в суд!
Или боятся того что Украина сделала с РФ в Стокгольме? Ну так привыкайте! Теперь КАЖДЫЙ корабль побывавший в аннексированном Крыму может быть арестован!
glotov 06 апреля 2018 | 23:18
neprostotak: Их там больше двух тысяч побывало. Почему только один арестовали?
neprostotak 06 апреля 2018 | 23:33
glotov: Почему только один арестовали?
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Ха-ха-ха . . . а россияне таки думают, что это первый корабль!!!!! LOL
kottigr1 06 апреля 2018 | 23:48
glotov: Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.
detul 06 апреля 2018 | 23:18
neprostotak: А каждый арестовывающий корабль может быть потоплен. Ведь пиратов можно топить.
kottigr1 06 апреля 2018 | 23:51
detul: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года.
В Украине давно уже начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска)...
olegleon 06 апреля 2018 | 23:19
neprostotak: какой иск? прошло всего несколько дней и киевские власти ещё могут одуматься
polba 06 апреля 2018 | 23:23
neprostotak: На пиратов, захватывающих суда в нейтральных водах, в суд не подают. Пиратов вешают. На рее.
Похоже, Украина таки лишилась судоходства в Азовском море.
neprostotak 06 апреля 2018 | 23:37
polba: Похоже, Украина таки лишилась судоходства в Азовском море.
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В отличии от РФ. в случае нарушения морского права, Украина НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО подаст очередной иск в морской арбитраж. В дополнении к иску по мосту, за который РФ будет платить больше, чем стоил сам мост!
polba 06 апреля 2018 | 23:44
neprostotak: Ну подаст. И что? Пока его рассмотрят (это иногда до 3 лет занимает) сепаратистское территориальное образование с названием Украина будет сильно изменено.
andy116k 06 апреля 2018 | 23:47
neprostotak: "РФ будет платить больше, чем стоил сам мост!"
Бывают просто хохлотролли, а бывают обкурившиеся хохлотролли
kottigr1 06 апреля 2018 | 23:53
polba: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.
Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.
В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.
grigol331 06 апреля 2018 | 23:57
polba: Украина таки лишилась судоходства в Азовском море
______
Тем самым Россия создаст прецедент для аналогичных действий Турции в отношении российских судов в Босфоре, если Турции что-то не понравится в поведении России.
polba 06 апреля 2018 | 23:20
Я так понимаю, что украинское судоходство на Азовском море прекращается до лучших времён?
brocer 06 апреля 2018 | 23:22
polba: Моль на такое не способна к сожалению.
polba 06 апреля 2018 | 23:25
brocer: Посмотрим.
Злые языки поговаривают, что ни одного украинского судна в Азовском море (кроме пограничных катеров) не наблюдается уже неделю.
grigol331 07 апреля 2018 | 00:13
polba: Злые языки поговаривают, что ни одного украинского судна в Азовском море...
___
Еще они поговаривают, что по решению пиндосского руководства с сегодняшнего дня ты будешь еще щедрее делиться своими доходами с дерипасками, ротенбергами, вексельбергами и еще с двумя десятками достойнейших россиян, что звучит гораздо правдоподобнее, чем то, что услышал ты.
brocer 06 апреля 2018 | 23:25
polba: А вообще нефиг с Украиной дело иметь раз такие патриоты.
polit_person 06 апреля 2018 | 23:34
Бандерляндия это какое-то зазеркалье.
grigol331 07 апреля 2018 | 00:18
polit_person:
Ты, дебил обрыганный, на себя посмотри - тебе любое зеркало нахрен кривым покажется.