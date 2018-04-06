Новые санкции США направлены против российского народа, — полагают в посольстве нашей страны в Вашингтоне
В дипмиссии также считают, что Соединенные Штаты сделали шаг к разрушению свободы предпринимательства и конкуренции. В заявлении посольства особо отмечается распространение санкций на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который, по мнению дипломатического ведомства, цитата, «неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога». Санкции против Косачева говорят о системном характере новых мер, — добавляют в посольстве. Заявление приводит агентство «Интерфакс».
Комментарии46
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keep_moving 06 апреля 2018 | 23:39
Вашингтон-то так не планировал, но в российской специфике весь урон членам этого списка с лихвой скомпенсируется из карманов рядовых граждан. Просто в Америке это не понимают.) А в нашем-то посольстве сразу все просекли.
ly4_sveta 07 апреля 2018 | 00:05
keep_moving: Точно. Обдерут, как липку. Оставят только на лапти.
meteor9 06 апреля 2018 | 23:43
Дерипаска и Вексельберг народ? Вы оху..ли что ли? В гробу я видел такой народ! Они никакого отношения ко мне не имеют!
meteor9 06 апреля 2018 | 23:45
Косачева, урода, нах.й! Сто лет он сдался!
puteshestvennik 06 апреля 2018 | 23:48
"Это не народ это гораздо хуже - лучшие люди города"
Не удержался цитата прямо напрашивается.
kunst54 06 апреля 2018 | 23:56
Знают, что говорят. Короче - новые санкции США направлены против Воронежа.
ly4_sveta 07 апреля 2018 | 00:01
Конечно, против российского народа, они же все из народа, все эти миллеры-вексельберги-дерипаски-шамаловы-патрушевы-фрадковы и прочие косачевы. А, уж, косачев трудится аки пчела, денно и нощно, ни сил, ни здоровья не жалея, над восстановлением парламентского диалога, который сами и разрушили, да и ,,базар надо фильтровать", за слова отвечать, если ты дипломат и политик, а не нести всякую чушь и околесицу, враньё и несуразицу.
beobachter 07 апреля 2018 | 00:01
Возможно, что эти санкции ударят по народу рикошетом, Но ответные меры ударят по этому самому народу напрямую и гораздо сильнее. Так было и так будет....
tox2 07 апреля 2018 | 00:04
действительно глупо. для амер.публики в итоге - все русские плохие. санкции ну никак не влияют.
sab171 07 апреля 2018 | 00:12
знаем мы против кого направлены санкции, как будь-то нет примеров КНДР,Куба- а народ здесь не при чем, он "сплотился" в едином порыве на 76%, плевал на санкции и ждет как бы побыстрее росгвардия разработала дымовое оружие против манифестантов.
pomeranche 07 апреля 2018 | 00:19
Ежели счета Ротенбергов, Дерипаска и др. олигархов заморозят в США то мы им соберём по рублику, как лучшим представителям российского народа. Не могут лучшие русские люди пострадать. Руки прочь... От их счетов честно украденных у нелучших представителей русского народа.