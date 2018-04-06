Россияне, попавшие сегодня в санкционный список, теперь не смогут получить американские визы

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Сегодня Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг. Их счета в США могут быть заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. Среди чиновников, попавших под санкции, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, санкции вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и сенатора Сулеймана Керимова. Ограничения коснутся и некоторых компаний, связанных с фигурирующими в списке бизнесменами, а также госкомпании «Рособоронэкспорт» и имеющего к ней отношение банка «Российская финансовая корпорация».