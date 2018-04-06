Россияне, попавшие сегодня в санкционный список, теперь не смогут получить американские визы
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Сегодня Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг. Их счета в США могут быть заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. Среди чиновников, попавших под санкции, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, санкции вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и сенатора Сулеймана Керимова. Ограничения коснутся и некоторых компаний, связанных с фигурирующими в списке бизнесменами, а также госкомпании «Рособоронэкспорт» и имеющего к ней отношение банка «Российская финансовая корпорация».
Комментарии49
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gostrax 06 апреля 2018 | 23:03
Патрик, ответь за Дерипаску,что ему эта виза на хрен не нужна!
esol 06 апреля 2018 | 23:14
надо в ответ вышвырнуть представителей майкрософт из россии
они вымогают лицензии на виндус с предприятий
пусть наши ставят пиратский и не платят пиндосам
ajsenev 06 апреля 2018 | 23:16
А вот это называется "Серпом по Фаберже". У них там всё!
patrik05 06 апреля 2018 | 23:18
Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг...
К.Собчак и А.Навальный вроде бы тоже кремлёвские, почему их нет в списках приближённых к В.Путину бизнесменов?
shmuel63 06 апреля 2018 | 23:24
patrik05: Патрик, что ты так впрягаешься за поджидованных Дерипаску и Айсбергов-Ваксельбергов? В сионисты записался?
esol 06 апреля 2018 | 23:29
shmuel63: и правда 38-ми обрезанным обрезали въезд в США, надо только радоваться
olegleon 06 апреля 2018 | 23:32
shmuel63: "Они убили нашего Бога. И ты будешь им доверять?" (House MD)
glotze7 06 апреля 2018 | 23:30
patrik05: Не скули, сноси стойко зуботычины недовольных хозяев. Ведь они просили-просили, да и выпросили. А Путин мечтал - "теперь с нами будут разговаривать!"
Нет балезный, ноги об вас вытирать будут.
palmcoast___ 06 апреля 2018 | 23:36
Сегодня и те россияне, что не под санкциями, должны будут год ждать собеседования. Ушлые едут в Грузию, чтобы быстрее., в ту Грузию, на которую войной напали 08.08.2008.
esol 06 апреля 2018 | 23:39
palmcoast___: Сегодня и те россияне, что не под санкциями, должны будут год ждать собеседования
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скажите спасибо пендосам
нам, патриотам, виза в сша не нужна
palmcoast___ 06 апреля 2018 | 23:50
esol:
А как же дети? они будут скучать, щета то тоже заморозят и виллы опечатают вместе с граблями, на которые папы наступили. А мам, кто будет тут, если пап перестанут пускать?, негры что ли? На кремлевских тут негров не напасешса.
stalin_vsegda_zhiv 06 апреля 2018 | 23:50
palmcoast___: "Для бешеной собаки семь верст - не крюк." Пусть хоть десять лет ждут собеседования те, кто рвется и мечтает попасть в США. Большинству простого, честного, трудового народа от этого не жарко, не холодно.
palmcoast___ 06 апреля 2018 | 23:57
stalin_vsegda_zhiv:
Умничка! А то тут некоторые савушкинские начинают мульку гнать, что американские санкции против простого, честного, трудового народа, а не против кремлевских и КО.
Браво дружище, держи пять!
polit_person 07 апреля 2018 | 00:00
palmcoast___: Ну это жесткий удар по либералам. Такие и в 080808 в Грузию звонили и сдавали передвижение наших колонн, а им такую оплеуху.
palmcoast___ 07 апреля 2018 | 00:11
polit_person:
Тогда вы не говорили о колоннах, а все больше о вероломном нападении со стороны Грузии.
polit_person 07 апреля 2018 | 00:22
palmcoast___: Так и было. Сначала вероломное нападение Грузии, а потом через три дня пошли наши колонны, которые за 5 дней освободили Южную Осетию от захватчиков. В чем тут непонятки? Спрашивай все расскажу. Информацией владею из первых уст по данной теме.
palmcoast___ 06 апреля 2018 | 23:39
patrik05: К.Собчак и А.Навальный вроде бы тоже кремлёвские, почему их нет в списках приближённых к В.Путину бизнесменов?///
Собчачку и Навального вытянут из рукава к следующим "выборам", если понадобятся. Или если вошть преждевременно коньки отбросит.
meteor9 06 апреля 2018 | 23:52
palmcoast___: надеюсь помогут отбросить
palmcoast___ 07 апреля 2018 | 00:00
meteor9:
но если только вашими молитвами
polit_person 07 апреля 2018 | 00:02
palmcoast___: Из рукава их уже не вытянут, разве что из ширинки.
grigol331 06 апреля 2018 | 23:47
patrik05:
Прикинь, в какой компашке внезапно оказался российский наркобарон Кобзон. Да ему в ГД теперь со всякой там Родниной, Расторгуевым или Косачевым здороваться западло. А К.Собчак и А.Навальный - нет, птицы не того полёта, таких не берут в Олигархи.
ludvig14 06 апреля 2018 | 23:56
patrik05: Вот и тебе скоро останется сирия, корея (сев) и венесуэлла, ну еще может, вьетнам, па старой памяти.
zapadnay 07 апреля 2018 | 00:18
patrik05:
Пятый патрик, за что тебе платят 11 рупь 80 коп?! Ты тупее сибирского валенка.
hrzn877 06 апреля 2018 | 23:29
esol: А почему ставить пиратский и не платить? Если не хотите платить, то как тогда можно пользоваться? А-а, понял, вот тупой же - украсть! Просто украсть, ну типа как Крым, просто пользоваться и не платить. Как безбилетник в трамвае. Как вор-домушник (или карманник). Как кремлёвские весёлые ребята - полезные ископаемые вроде как принадлежат народу, а доход получают совсем немногие. Или как "Платон". Или вообще как всё устроено в российском зазеркалье: если украл, то ты молодец, ты - Вор, с большой буквы, это почётно и похвально! На всех уровнях без исключения. Вот только почему-то никто общаться не хочет, за один стол брезгуют сажать... вот гейропейцы с пиндосами козлы самые настоящие, и не нужны бы они вообще, вот только не у кого будет красть и некуда будет ездить, детей отправлять на учёбу опять же...
esol 06 апреля 2018 | 23:33
hrzn877: А почему ставить пиратский и не платить?
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потому что в китае было куплено за год всего 7 лицензионных дисков
они пендосов крутят на фую, а пендосы с наших предприятий деньги вымогают, у меня друг даже линукс на все компы для предприятия поставил, ибо он бесплатный
sparky 06 апреля 2018 | 23:44
esol: Слушай, а зачем ты в магазине за еду платишь, да еще и за водку? Это ж вымогатели, бери так. А если там кто недоволен будет, то ты им в рыло. И сошлись на китайцев.
esol 07 апреля 2018 | 00:14
sparky: за водку платишь только ты, я не пью
в 90-е покупал диски, много денег уходило, теперь всё бесплатно в интернете
если пиндосы нам враги - глупо отстаивать их авторские права, и нагибать наших граждан
meteor9 06 апреля 2018 | 23:56
esol: ну да. А прикинь, есть серьезные предприятия, кому оракл лецензионный нужен, официальный. Без этого систему качества не аккредитуют и продукцию, типа минудобрений, не купят за бугром. Есть жесткие правила
esol 07 апреля 2018 | 00:16
meteor9: не знаю, вот в китае везде стоит пиратская винда, и айфоны с этого предприятия идут в сша
vinibi 06 апреля 2018 | 23:30
esol: Ваши это кто?-кто методично лезет вам в ваш карман???
meteor9 06 апреля 2018 | 23:50
esol: вот это по нашему! Сидим, по клаве стучим на винде, красавчик! Да, отомстим пиндосам, установим пиратский софт на предприятиях. Дерзайте, оракл вам в помощь
kunst54 06 апреля 2018 | 23:53
gostrax:
Если на выбор предложить: американская виза или Рыбка, что бы ты взял? То-то и оно...
morganafata 06 апреля 2018 | 23:04
Эти россияне гордые они только в крым ездят
serhio_25__ 06 апреля 2018 | 23:34
morganafata: Эти россияне ездят по всему миру, потому что деньги есть. А вот укропы сидят с безвизом дома, потому что голодранцы.
sparky 06 апреля 2018 | 23:48
serhio_25__: Нумерной, ты успеваешь хоть раз в день подумать о чем-нибудь своем?
Или у тебя задание думать только о соседях?
palmcoast___ 06 апреля 2018 | 23:54
serhio_25__:
Остынь Серый., Венесуэла, КНДР... это еще не весь мир.
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 23:05
Упси-дейзи))
alle_op 06 апреля 2018 | 23:14
Какие они, нах, россияне - кремляди они.
brocer 06 апреля 2018 | 23:15
США в общем всегда с нашими ворами дружило. И если сейчас санкции, то значит все не по плану идет.
yazva_sibirskaya 06 апреля 2018 | 23:38
brocer: Чота не по плану-та. Наоборот по плану. Сперва приманить. Подождать, пока белочка натаскает полное дупло орешков. А потом белочке пендаля под зад, а орешки сожрать.
Они так всегда делали. Всегда.
palmcoast___ 07 апреля 2018 | 00:08
yazva_sibirskaya:
А как же слова из какого то стишка: я дрочистый изумруд, слуги белку стерегут?
rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 23:23
ну это не правильно.. даже плохо
ворьё должно всегда жить рядом со своими украденными деньгами
вор же как думает, что украл то моё
но есть оказывается и прокурор и судья, у которых несколько другое мнение на этот вопрос
эти американцы, как фашисты.. лишают украденного добра у воров
совсем не думают о россиянах, которые итак зимой на деревынное очко ходят
куда уж ниже?
sklar39 06 апреля 2018 | 23:23
Пацаны к успеху шли...
mailman 06 апреля 2018 | 23:35
бугага
alex006 06 апреля 2018 | 23:36
Как говорил известный персонаж: "...есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко".
omichka 06 апреля 2018 | 23:54
alex006: Порадовали, спасибо
virgenu 06 апреля 2018 | 23:47
Иными словами, их лишили возможности пользоваться своими кошельками и собственностью.
rodom_neotkuda 07 апреля 2018 | 00:01
ну что.. это плохо
теперь ваш вошьдь придумает закон, по которому вы будете больше отдавать от своей зарплаты
ониж все там повязаны..
ly4_sveta 07 апреля 2018 | 00:11
А Путин? Где Путин? Почему его нет? Кто всю эту кашу заварил? Кто всех их создал, заставил, направил, наставил и благословил?