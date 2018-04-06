Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами. Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы и показывать фотографии его дочери из материалов уголовного дела, которые хранились исключительно в прокуратуре. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитриев рассказал, что попытался задержать этих людей, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Оба ушли, но пообещали при этом вернуться.
Вчера суд в Петрозаводске оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. При этом ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия.
Комментарии15
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olegleon 06 апреля 2018 | 23:05
журналисты представились журналистами? об этом точно надо в полицию сообщать
navsegda 06 апреля 2018 | 23:12
olegleon: ну тебе с дивана виднее
patrik05 06 апреля 2018 | 23:14
Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами...
Наверное педофил хочет попросить политическое убежище в педофильской Европе, вот и придумывает себе бэкграунд.
snaker 06 апреля 2018 | 23:21
patrik05:
Наверное педофил хочет попросить политическое убежище в педофильской Европе, вот и придумывает себе бэкграунд.
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Ты можешь показать где это написано в приговоре? Если нет, то в лучшем случае это твои фантазии ( у кого чего болит), в худшем это клевета и статья. Так что выбирай номерной педрила.
gordy 06 апреля 2018 | 23:36
"Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами"
Зомби?
navsegda 06 апреля 2018 | 23:26
patrik05: не суди о людях по себе )
kalkush 06 апреля 2018 | 23:36
patrik05: О, товарищ, прапорщик Сиссян, даже знает иностранное слово бэкграунд. Готовишься драпануть в Европу, потцриот?
oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 23:17
olegleon: когда на тебя нападет банда журналистов, откиздит и обчистит твои карманы, не забудь поинтересоваться у них - не журналисты ли они? А то, может, и в полицию обращаться не надо.
olegleon 06 апреля 2018 | 23:29
oleg_andreevich: так они на него напали, взломав дверь?!
peresvet73 06 апреля 2018 | 23:06
Они вторглись в его дом и насильно стали показывать ему фотографии, или он их впустил и вступил в диалог? Вероятно, он поздно сообразил, что это не те журналисты, которые ему нужны, и решил с ними расправиться при помощи полиции.
ospa82 06 апреля 2018 | 23:22
peresvet73: Интересно, сколько платит уголовник Пригожин своим посудомоям?
fakep 06 апреля 2018 | 23:09
Фсбэшные пранкеры-хунвэйбины. Щас их время.
don_ballon 06 апреля 2018 | 23:25
Почерк гэбухи. Провокация, травля, угрозы. Старая песня о главном. Что прокуратура-марионетки в голубых мундирах. За этим делом видна косорылая чекистская харя. Им раскопки Дмитриева против шерсти. В России человек беззащитен и бесправен в принципе, а против гэбья вонючего просто пыль.
ashaska 06 апреля 2018 | 23:31
don_ballon: - Не пыль. Думать так - оправдывать свое рабство.
svoboda21vek Руслан Харламов 06 апреля 2018 | 23:34
это либо фсб либо лайф ньюз. хотя это одно и тоже, одна помойка