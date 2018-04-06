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22:32, 06 апреля 2018

Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против РФ из-за «дела Скрипаля»

Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание «Хилл». Авторы документа предлагают президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в отношении тех, кто причастен к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь. Законопроект, по мнению разработчиков, может носить и превентивный характер. – передает агентство «Интерфакс».

Комментарии

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alex_0049 06 апреля 2018 | 22:39




...а не говорил я что всё это просто медиасверление мозгов и что выздоровеют симулянты.......................? ? ?



nikitin43 06 апреля 2018 | 22:43

alex_0049: прально путен дави русских пока из них жёлтая кровь не потечёт.

cukker 06 апреля 2018 | 22:45

пусть старперы дружно снимут штаны и засунут себе их в одно место

abuvgrobu 06 апреля 2018 | 22:53

Можно подумать что инициатором провокации была Великобритания .... США были организаторами, а Великобритания лишь исполняет задуманное. Отсюда и санкции США, хотя Вашингтон и пытается выставить главным действующим лицом в этой истории Лондон.

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