Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против РФ из-за «дела Скрипаля»

Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание «Хилл». Авторы документа предлагают президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в отношении тех, кто причастен к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь. Законопроект, по мнению разработчиков, может носить и превентивный характер. – передает агентство «Интерфакс».