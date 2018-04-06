Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против РФ из-за «дела Скрипаля»
Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание «Хилл». Авторы документа предлагают президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в отношении тех, кто причастен к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь. Законопроект, по мнению разработчиков, может носить и превентивный характер. – передает агентство «Интерфакс».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alex_0049 06 апреля 2018 | 22:39
...а не говорил я что всё это просто медиасверление мозгов и что выздоровеют симулянты.......................? ? ?
nikitin43 06 апреля 2018 | 22:43
alex_0049: прально путен дави русских пока из них жёлтая кровь не потечёт.
cukker 06 апреля 2018 | 22:45
пусть старперы дружно снимут штаны и засунут себе их в одно место
abuvgrobu 06 апреля 2018 | 22:53
Можно подумать что инициатором провокации была Великобритания .... США были организаторами, а Великобритания лишь исполняет задуманное. Отсюда и санкции США, хотя Вашингтон и пытается выставить главным действующим лицом в этой истории Лондон.