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22:31, 06 апреля 2018

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США

Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа. В тексте говорится, что новые ограничения, в частности, направлены против предприятий, от которых зависят и сами американцы. В заявление подчёркивается, что «никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса». В министерстве считают, что санкции лишь консолидируют российское общество.

Сегодня Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В Вашингтоне рассчитывают, что Россия под действием санкций изменит поведение на международной арене, заявили в Белом доме.

Комментарии

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provincial49 06 апреля 2018 | 22:37

Давно пора дать "жесткий ответ"! Пора, наконец, разбомбить этот, как его, Воронеж...

danko_swinja 06 апреля 2018 | 22:41

provincial49: Москва права!!!

danko_swinja 06 апреля 2018 | 22:43

danko_swinja: надо подготовить жёсткий ответ.

calorad 06 апреля 2018 | 22:43

danko_swinja: Покажет голую жепу?

tvitov66 06 апреля 2018 | 22:50

calorad: да похоже готовятся съесть очередную партию сирот и обвинить в этом пиндосов

gordy 06 апреля 2018 | 22:54

"В тексте говорится, что новые ограничения, в частности, направлены против предприятий, от которых зависят и сами американцы."

Теперь на МКС американцы будут добираться на своих двоих?

aleksandr39 06 апреля 2018 | 22:53

danko_swinja: УРА !!!! Опять " великий вождь " увеличит тарифы ЖКХ ,подымет цены на бензин и продукты , еще меньше будут финансироваться образование и здравоохранение в России .

nikitin43 06 апреля 2018 | 22:41

provincial49: контрсанкции уже добавили в россии кучу миллиардеров и нищеты .

arye_11 06 апреля 2018 | 22:44

nikitin43:
В министерстве считают, что санкции лишь консолидируют российское общество.
_____________________________________________________________________
Это точно.
Отныне, благодаря санкциям, еще теснее станет связь Игоря Сечина из Роснефти, получающего 2 млн. рублей в день и Васи Пупкина из Мухосранска, получающего 15 тысяч в месяц.
Именно так и консолидируется общество.

esol 06 апреля 2018 | 22:38



Патриотам посольство США не нужно. Закрыли в Питере, теперь Шендеровичам будет сложнее визу получить.
Я бы им ещё и выезд из России запретил.


glotze7 06 апреля 2018 | 22:42

esol: Кхм, это ты Дерибаске скажи.
Ему теперь что, Рыбку на Москве-реке жарить? В миазмах со свалок?

esol 06 апреля 2018 | 22:46

glotze7: раньше ты шакалил у американского посольства. а теперь оно закрыто
скажи спасибо пендосам ))

ts 06 апреля 2018 | 22:49

esol: В России самое суровое наказание для богатых -- не выпускать их за границу за долги и прочие нарушения. Надо было дипломатов американских не выдворять, а наоборот приговорить к пожизненному невыезду из России! Чтобы они тут работали с нашими зарплатами и потом получили наши пенсии!

esol 06 апреля 2018 | 22:53

ts: есть такой олигарх лужков, всегда воевал с хохлами за севастополь
преспокойно живёт в лондоне
за бабло любой каприз, и срать на хохлов

glotze7 06 апреля 2018 | 22:39

Даешь жосссткий атветт!
- пук!1

udalennyi2 06 апреля 2018 | 22:44

Если посчитать сколько Мид грозился дать жестких ответов, то пальцев не хватит, а в итоге отделались парой мусорных свалок и одним торговым комплексом

alger 06 апреля 2018 | 22:39

а считаю что консолидированное общество должно сброситься по червонцу
в пользу нищеброда Дерибаски, а то он с Рыбки на Мизулину переключится

glotze7 06 апреля 2018 | 22:49

alger: Шоб на Мизулину переключиццо, коксу нужно поболе 4 центнеров... Да и те уже мука.
ЗЫ Как жить дальше? - спрашивают люди с деньгами, заработанными непосильным трудом... Три особняка, две яхты, Рыбка, опять же.

cukker 06 апреля 2018 | 22:40

дулю им в ковбойскую наглую рожу. или в негритянско-Обамовскую

ts 06 апреля 2018 | 22:40

Заблокировать все счета членов Конгресса США в Сбербанке!

plank1957 06 апреля 2018 | 22:42

В ответ на жесткие санкции Вашингтона против 24 человек, Кремль объявит санкции ста сорока миллионам российских обывателей.

eyjafjallajoekull 06 апреля 2018 | 22:43

На Первом канале СовТВ какое-то существо сегодня грозило нам ядерным оружием. Я так пониманию, собственное население для них мусор. Тогда не понятно, почему они так озаботились смертью двух морских свинок и кота в другой стране?

dennik 06 апреля 2018 | 22:43

Воронеж давно пора восстанавливать!!! :-)))))

dedctolet 06 апреля 2018 | 22:45

Кто знаком с курсом России?

tvitov66 06 апреля 2018 | 22:53

dedctolet: курс России взад - в СССР через обогащение друзей нацЛидера и нищету остальных

philanthrop 06 апреля 2018 | 22:45

Баффет и Гейтс плачут.

esol 06 апреля 2018 | 22:50

philanthrop: можно сделать так что и гейтс заплачет
выгнать представительство майкрософта из россии и все организации поставят себе пиратский виндус

j_partizan 06 апреля 2018 | 22:47

У санкций будет результат. Но какой?
Сближение России и Запада было выгодно американцам, западным европейцам и российской бизнесэлите. Народ России от этого только проиграл, закрылись многие предприятия, многие лишились работы.

tcheslav 06 апреля 2018 | 22:48

Выглядит смешно. Ну какой жесткий ответ мы можем дать ? Депутаты, чиновники, бизнесмены, спортсмены, артисты имеют в Америке и Англии недвижимость, счета, там учатся их дети - это их инвестиции, а первое правило бизнеса - их защищать. Мы бессильны с нашей далеко патриотической элитой.

real74 06 апреля 2018 | 22:50

почему-то когда наши пишут об ответных мерах я всегда напрягаюсь, возможно из за того, что после этих ответных мер прилетает прежде всего обычным россиянам.

v1nc 06 апреля 2018 | 22:52

гопник "жёстко" ответит США переводом всего наворованного им у российских старух и детей в рубли...

a_111111 06 апреля 2018 | 22:54

Жалко Воронеж...

beobachter 06 апреля 2018 | 22:55

Населению России надо очень серьёзно подготовиться к жёсткому ответу. Жёсткий ответ на закон Магнитского ударил по сиротам. Теперь власть сиротами не ограничится.

hunterhead 06 апреля 2018 | 22:55

«никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса».

Что за курс? На Северную Корею? :-D

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