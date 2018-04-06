Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США

Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа. В тексте говорится, что новые ограничения, в частности, направлены против предприятий, от которых зависят и сами американцы. В заявление подчёркивается, что «никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса». В министерстве считают, что санкции лишь консолидируют российское общество.

Сегодня Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В Вашингтоне рассчитывают, что Россия под действием санкций изменит поведение на международной арене, заявили в Белом доме.