Подозрительные люди, преставившиеся журналистами, пришли в дом главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Это произошло менее часа назад, они стали показывать фотографии из его дела, которые есть только у прокуратуры, задавать провокационные вопросы. Как сообщает телеканал Дождь, Дмитриев пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона.
О ситуации уже сообщили полиции. Дмитриев узнал в одном из пришедших оператора «Известий», сообщает в своём телеграм-канале карельское издание 7x7.
Накануне петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. Вместе с тем ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона».
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kobylamay_sossetutrampa 06 апреля 2018 | 22:35
Педофил Дмитриев купается в лучах славы.
natogrek 06 апреля 2018 | 22:38
Страна, где негодяи всем негодяям негодяи.
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 22:50
\\ Дмитриев узнал в одном из пришедших оператора «Известий» //
Желтая пресса...
gordy 06 апреля 2018 | 22:52
Даже ребёнок знает, что нельзя разговаривать с незнакомцами.
buzukin939 06 апреля 2018 | 22:39
Так он там шо - готовится к теракту, не выходя из дома и не сдав оружие? Да еще и рекламу себе делает - ну и ну! Нихрена себе наказание с ограничением свободы! Этак он еще чего напедофильничает, придется дом из танка разнести :)
ac_dc 06 апреля 2018 | 22:48
buzukin939:
Чего ты несешь?
Никак уже кемаришь...
buzukin939 06 апреля 2018 | 22:49
ac_dc: Я-то просплюсь, а они уже преставились... Поставь свечку графоманам :)
detul 06 апреля 2018 | 22:45
Так в чем подвох-то? Представились журналистами, оказались журналистами. Фотки из дела, как я понимаю, есть не только у прокуратуры, но и у врачей и у органов опеки, для которых Дмитриев и фотографировал дочку. Причем есть наверняка в электронном виде.
mobile_actor 06 апреля 2018 | 22:53
detul: И что? Врачи и органы опеки имеют право раздавать ваши и ваших детей фотки кому попало?
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 22:55
\\ detul: Фотки из дела, как я понимаю, есть не только у прокуратуры, но и у врачей и у органов опеки... //
Но откуда они у этих, так называемых "журналистов"?
Кстати, Дмитриев делал эти снимки для тех, кто должен сохранять врачебную и служебную тайну. Они ее раскрыли? Передали фотографии посторонним людям? Этим "журналистам"? Так они и есть настоящие педофилы!
efilika 06 апреля 2018 | 22:55
detul: фото из дела, может быть только у официальных лиц, которые его вели. Вспомним о персональных данных и пр.
vot_eto_da 06 апреля 2018 | 22:48
Преставившиеся - это умершие. Померли журналистами и пошли домой к Дмитриеву или померли как журналисты...
aleks12 06 апреля 2018 | 22:50
зачем вообще пускать в дом неизвестно кого.
komandarm___68 06 апреля 2018 | 22:52
Таково бремя "популярности" педофила...)