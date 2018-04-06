Подозрительные люди, преставившиеся журналистами, пришли в дом главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Это произошло менее часа назад, они стали показывать фотографии из его дела, которые есть только у прокуратуры, задавать провокационные вопросы. Как сообщает телеканал Дождь, Дмитриев пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона.

О ситуации уже сообщили полиции. Дмитриев узнал в одном из пришедших оператора «Известий», сообщает в своём телеграм-канале карельское издание 7x7.

Накануне петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. Вместе с тем ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона».