Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против блокировки мессенджера Телеграм
Это следует из записи в его Телеграм-канале. «Я не сторонник блокировки и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Телеграма найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — пояснил Кадыров. Он напомнил, что является активным пользователем мессенджера. При этом глава республики подчеркнул, что во главу угла нужно ставить государственные интересы и законы России, которые необходимо исполнять.
Комментарии1
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terens 06 апреля 2018 | 22:43
Теперь все нормально. Расходимся.