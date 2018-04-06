Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против блокировки мессенджера Телеграм

Это следует из записи в его Телеграм-канале. «Я не сторонник блокировки и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Телеграма найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — пояснил Кадыров. Он напомнил, что является активным пользователем мессенджера. При этом глава республики подчеркнул, что во главу угла нужно ставить государственные интересы и законы России, которые необходимо исполнять.