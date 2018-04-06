Российских наемников скрытно доставляют в Сирию гражданскими самолетами
Рейсы выполняет сирийская авиакомпания в обход санкций США.
Сотни крепких мужчин в спортивных костюмах и в камуфляже зимой ночью вылетали из практически пустого нового аэропорта «Платов» недалеко от Ростова-на-Дону. Журналистам агентства «Рейтер» сказали, что они подписали бумаги и не могут с ними общаться. Пассажиров ждал самолет, прибывший из Дамаска. Как передает агентство, официальной информации о рейсах из Ростова в Сирию нет, но по данным сервиса, который отслеживает полеты, за 14 месяцев, начиная с января прошлого года, было выполнено более 50 рейсов из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Агентство «Рейтер» полагает, что это канал переправки наемников, которых Россия использует для помощи сирийскому режиму Башара Асада. Сообщается, что рейсы выполняет сирийская компания Cham Wings, которую в 2016 году США включили в санкционный список за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию.
Как пишет агентство «Рейтер», санкции удалось обойти благодаря тому, что самолеты прошли по длинной цепочке владельцев.
Комментарии38
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nitsahon 06 апреля 2018 | 22:07
ударными темпами растет экстремальный "туризм" в Сирию...
alekstin_usm 06 апреля 2018 | 22:08
Работайте, братья.
ura_123 06 апреля 2018 | 22:13
alekstin_usm: Ты случаем не в курсе,а какими рейсами вывозят тушки для похорон?
alekstin_usm 06 апреля 2018 | 22:18
ura_123: В курсе. Года два тебе осталось дерьмо разбрасывать. Ты и сам это чувствуешь. Так что, готовься...
ura_123 06 апреля 2018 | 22:20
alekstin_usm: Ой... А дальше что?
hunterhead 06 апреля 2018 | 22:37
alekstin_usm: "Года два тебе осталось дерьмо разбрасывать."
Кто же тебя разбрасывает, alekstin_usm? Сам прыгаешь на вентилятор...:-D
vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:20
ura_123: Для похорон ещё пол беды!
Что учинят тут, в России те, что вернуться живыми!
Ведь они кроме как убивать делать ни чего не смогут и не захотят!
midnightblues 06 апреля 2018 | 22:21
vasilevich58: не вернется никто
aleksandr39 06 апреля 2018 | 22:16
alekstin_usm: Возвращаться наемники будут в гробах или уже кремированными ?
us101 06 апреля 2018 | 22:23
alekstin_usm: 90-м, я с женой и ребенком оказался в Баку. Там был комендандский час, который в городе контрлировали местные солдаты срочники. По дороге в аеропорт, я увидел других солдат, которые были больше похоже на сегодняшних ИГИЛовцев. Это были "особые" войска из - Ростова.
На следующий день, из окна гостиницы, я наблюдал как эти ИГИЛовцы из ростова, давили бронетранспотртрами местных жителей, вышедших на центральную площадь города. А на следупющее утро, эту площадь отмывали попжарными машинами от крови.
Скажи мне, Алексей, это были твои братья?
navsegda 06 апреля 2018 | 22:31
alekstin_usm: мне сирийские чёрные муслимы не братья
aleko_1 Александр Королев 06 апреля 2018 | 22:13
nitsahon: Tak они ж в"отпуске"
nikitin43 06 апреля 2018 | 22:28
aleko_1: по мне так пусть хоть эшелонами туда гавно из расеи возят .
olegleon 06 апреля 2018 | 22:09
"Рейсы выполняет сирийская авиакомпания в обход санкций США"
это как это??? Россия обязана выполнять санкции США или Сирия обязана их выполнять??
pavelmistery 06 апреля 2018 | 22:42
olegleon:
"В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры. Так, агентство, например, отследило, как принадлежащий дублинской лизинговой компании самолет попал вначале на Украину, а впоследствии с 2015 года стал осуществлять рейсы Cham Wings.
Как сообщает Reuters, США еще в 2016 году включили авиакомпанию в санкционный список, заподозрив перевозчика в том, что он переправляет проасадовских бойцов в Сирию, доставляет оружие и снаряжение правительственным войскам."
olegleon 06 апреля 2018 | 22:48
pavelmistery: так санкции то были объявлены в 2016, а самолёт приобретён в 15. какое же тут нарушение? тем более, что это Аэробус, а не Боинг
terens 06 апреля 2018 | 22:09
ну пусть себе едут. меньше уродов в рф останется.
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 22:13
terens: Вас и так два процента , но и за границей вам не скрыться тварям , у скрипаля спросите он потвердит !)
vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:26
sisyan_mudachina: "у скрипаля спросите он потвердит !)"
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Так твои хозяева сказали, что они к Скрипалю ни какого отношения не имеют!?
А ведь вы, портянки, знаете, что хозяева ваши и вы вместе с ними лжете в режиме нон-стоп!
Это и есть национальная идея российской оккупационной власти!
Целое поколение в России отравлено смертельным ядом лжи!
И патриотизм ваш, и героизм, и духовность, и любовь к ботоксному, и забота о благе народа - - - всё ложь!
hunterhead 06 апреля 2018 | 22:42
sisyan_mudachina: "Вас и так два процента , но и за границей вам не скрыться тварям , у скрипаля спросите он потвердит !)"
Неужели вас, уродов, целых 98%, sisyan_mudachina...:-D
kobylamay_sossetutrampa 06 апреля 2018 | 22:17
terens: "меньше уродов в рф останется"----------- В РФ уродов совсем немного: почти все они отираются на сайте "Йэхамацы".
antipatrick46 06 апреля 2018 | 22:37
kobylamay_sossetutrampa: Не скажи, вас пригожинских здесь целый тролльчатник, все больше и больше, как ты говоришь, отирается.
hunterhead 06 апреля 2018 | 22:45
kobylamay_sossetutrampa: "В РФ уродов совсем немного: почти все они отираются на сайте "Йэхамацы"."
Да знаем, портянка. Всех уродов перебросили на улицу Оптиков...:-D
snaker 06 апреля 2018 | 22:46
kobylamay_sossetutrampa: В РФ уродов совсем немного: почти все они отираются на сайте "Йэхамацы".
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Это правда. Вас тут пригожинских действительно немного. Но размножаетесь своими номерочками. Сейчас патриоты-наемники закончатся и ваш повар пошлет вас туда за те же 11,80
estamp 06 апреля 2018 | 22:11
Рейсы выполняет сирийская авиакомпания в обход санкций США.
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Т.е. Россия не одна кладет на гегемона?
brocer 06 апреля 2018 | 22:14
Сирия - операция утилизация.
polit_person 06 апреля 2018 | 22:15
Самая смешная новость за сегодняшний вечер.
А вы как хотели? Что бы отправляли под "Прощание славянки" и после парада по Красной площади. ))) Ребята тихо едут и спокойно делают свою работу.Почему бы не найти применение своим знаниям и навыкам за хорошее вознаграждение.
На это вообще перл. "Рейсы выполняет сирийская авиакомпания в обход санкций США."
Да плевать сирийцы хотели на эти санкции пупа Земли.
preo 06 апреля 2018 | 22:22
polit_person: Вы в курсе, как живут люди в странах, в которых диктаторы "плюют" на санкции? Если да, то продолжайте плевать, и научите детей, внуков и правнуков с такой же гордостью плевать. Флаг Вам в руки.
ostanovka 06 апреля 2018 | 22:24
Русских родное правительство тайно возит убивать детей, бомбить города и мародерить.
Поразительная массовая атомищированный дегенерация.
Одновременно с убойным скотом в Сирию доставляют походные утилизаторы биологических отходов, потому подохших рашистов. якобы мало. Ими успевают протопить .
snips 06 апреля 2018 | 22:30
ostanovka: россияне они , россияне и никакого отношения к русским не имеют можете и свой паспорт проверить
kobylamay_sossetutrampa 06 апреля 2018 | 22:38
ostanovka: Укрошлюха, у тебя выдалась свободная минута между минетами и ты сразу на "Йэху":писать-писать-писать.
yakov18 06 апреля 2018 | 22:55
kobylamay_sossetutrampa: А ты кобыла -красотка , сразу у трампа-сосать,сосать -непересосать-но и не прекращать...И потом на сайт-пИсать,пИсать-и по большому...
kunst54 06 апреля 2018 | 22:24
Летите, ястребы, летите...
belovnikita 06 апреля 2018 | 22:32
а потом эту дохлятинку прям в сририи и прикапывают?
ltric 06 апреля 2018 | 22:34
Россия - бездонная бочка. Хлебай, Асад, у самого то источник оскудел, а русские бабы еще новых нарожают.
grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 22:38
Просто наступает самый ответственный момент - дележ территории и нефтяных полей ;)) Вышки и трубы надо не только на бумаге захапать, но и реально отбить и главное удержать. А сколько консервов отправят туда в сыром виде и вывезут обратно слегка прожаренными дело десятое.
Надо еще как в Афгане школы строить, деревца сажать, а по ночам вести беспокоящий огонь по сопкам и барханам ;))
ltric 06 апреля 2018 | 22:55
Вообще-то 208 ст УК такие вояжи запрещает. Правда, есть приписка: если это противоречит интересам России. А вот как устанавливается в интересах ли, забыли написать. Получается, что, в конечном итоге, это определяет Чайка. Он же у нас совершенно независимый, хочет привлечет, а хочет и подорожную выпишет.
oppicruss 06 апреля 2018 | 22:55
Честь и хвала нашим ребятам! Закончим с террористами, приступим к их западным хозяевам!