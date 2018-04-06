Российских наемников скрытно доставляют в Сирию гражданскими самолетами

Рейсы выполняет сирийская авиакомпания в обход санкций США.

Сотни крепких мужчин в спортивных костюмах и в камуфляже зимой ночью вылетали из практически пустого нового аэропорта «Платов» недалеко от Ростова-на-Дону. Журналистам агентства «Рейтер» сказали, что они подписали бумаги и не могут с ними общаться. Пассажиров ждал самолет, прибывший из Дамаска. Как передает агентство, официальной информации о рейсах из Ростова в Сирию нет, но по данным сервиса, который отслеживает полеты, за 14 месяцев, начиная с января прошлого года, было выполнено более 50 рейсов из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Агентство «Рейтер» полагает, что это канал переправки наемников, которых Россия использует для помощи сирийскому режиму Башара Асада. Сообщается, что рейсы выполняет сирийская компания Cham Wings, которую в 2016 году США включили в санкционный список за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию.

Как пишет агентство «Рейтер», санкции удалось обойти благодаря тому, что самолеты прошли по длинной цепочке владельцев.