Z Архив новостей новости
5 10 6 2088
Эксклюзив Эха 22:02, 06 апреля 2018

Вашингтон ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компании

Полный список опубликован на сайте министерства. Соединённые штаты рассчитывают, что Россия под действием санкций изменит поведение на международной арене, сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Среди фигурантов нового списка оказались предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Про последнего в сообщении Минфина США говорится, что в феврале 2013-го года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, и его судьба значительно улучшилась после вступления в брак.

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Впрочем, ограничительные меры на них отразятся в меньшей степени. Прежде всего, санкции ударят по частному бизнесу, в основном по Дерипаске и Вексельбергу. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Евгений Минченко.

В Минпромторге уже заявили, что готовы поддержать пострадавших от санкций. Глава ведомства Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами нового списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.
В Госдуме также призвали оказать бизнесменам, попавшим под санкции поддержку. Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

evgolius7 06 апреля 2018 | 22:06

Вашингтон ввёл санкции против 38 российских бизнесменов,..

38 попугаев ....

hastings 06 апреля 2018 | 22:07

evgolius7: Своих в обиду не дадим, убытки всем все возместим!

doorin 06 апреля 2018 | 22:20

Премьер-минист Канады Джастин Трюдо призвал
все страны Мира разорвать дипломатические
отношения с русскими не позднее апреля текущего
года.

\ Globe and Mail \

kottigr1 06 апреля 2018 | 22:12

evgolius7: 38 попугаев ....
---------------------------------------------
И их король джунглей - питон (удав) Каа...

waldy 06 апреля 2018 | 22:07

Вполне ожидаемое свершилось и это ещё не конец.

s_talker002 06 апреля 2018 | 22:16

waldy:
\и это ещё не конец...\
*Конец это только начало* (с) народная мудрость

s_talker002 06 апреля 2018 | 22:11

Это правильно, там еще эти наши *звезды эстрады* корни пустили ( тарзан и русалка например) этих тоже всего лишить.
Недвижимость конфисковать, при сопротивлении расстрелять.
В этом плане мы нашим пиндоским партнерам благодарны, Трампу особенно.

opponent70 06 апреля 2018 | 22:16

\\Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны\\
Это решение, "найдено" несколько лет назад, когда был принят закон, минимизирующий финансовые потери на западе российских ворюг, за счет российских налогоплательщиков!!!

wtrn 06 апреля 2018 | 22:27

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sankcii-ssha-obrushili-stoimost-kompaniy-deripaski-na-$2-9-mlrd-za-tri-chasa-1020693098

(комментарий скрыт)

tridrikh 06 апреля 2018 | 22:41

россия дичает...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 426 6 6653 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7440 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6998 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказали в британской визе Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Би-би-си Джеймс Ландейл…

5 83 6 5471
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 202 6 14975 16:12
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Российский МИД требует объяснить ситуацию с британской визой для племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Источники Би-би-си сообщили, что Виктории Скрипаль в визе отказано…

5 71 6 5653
Новости

Новые санкции США направлены против российского народа, — полагают в посольстве нашей страны в Вашингтоне В дипмиссии также считают, что Соединенные Штаты сделали шаг к разрушению свободы предпринимательства и конкуренции…

5 71 6 5721
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 287 6 25736 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16636 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 127 6 11516 10:55
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок…

5 70 6 6539
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10560 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку…

5 46 6 5156
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Неудобные факты дела Скрипаля Британские врачи сообщают, что Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии. Он «хорошо реагирует на лечение». Все это выглядит уж очень сомнительно. Но, боюсь, правды мы уже никогда не узнаем…

5 68 6 7937 17:15
Kобщество, великобритания, мнения
Новости

Соединенные Штаты расширили санкционный список В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний…

5 44 6 5247
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 264 6 31327 12:08
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения

Популярное за неделю

Новости

Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня Эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом»...

5 18 6 23517
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 177948 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23007 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 580 6 379499 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197038 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855163
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3392258

Сегодня в эфире