Вашингтон ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компании

Полный список опубликован на сайте министерства. Соединённые штаты рассчитывают, что Россия под действием санкций изменит поведение на международной арене, сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Среди фигурантов нового списка оказались предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Про последнего в сообщении Минфина США говорится, что в феврале 2013-го года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, и его судьба значительно улучшилась после вступления в брак.

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Впрочем, ограничительные меры на них отразятся в меньшей степени. Прежде всего, санкции ударят по частному бизнесу, в основном по Дерипаске и Вексельбергу. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Евгений Минченко.

В Минпромторге уже заявили, что готовы поддержать пострадавших от санкций. Глава ведомства Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами нового списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.

В Госдуме также призвали оказать бизнесменам, попавшим под санкции поддержку. Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента.