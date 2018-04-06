Вашингтон ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компании
Полный список опубликован на сайте министерства. Соединённые штаты рассчитывают, что Россия под действием санкций изменит поведение на международной арене, сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.
Среди фигурантов нового списка оказались предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Про последнего в сообщении Минфина США говорится, что в феврале 2013-го года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, и его судьба значительно улучшилась после вступления в брак.
Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Впрочем, ограничительные меры на них отразятся в меньшей степени. Прежде всего, санкции ударят по частному бизнесу, в основном по Дерипаске и Вексельбергу. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Евгений Минченко.
В Минпромторге уже заявили, что готовы поддержать пострадавших от санкций. Глава ведомства Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами нового списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.
В Госдуме также призвали оказать бизнесменам, попавшим под санкции поддержку. Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента.
Комментарии10
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evgolius7 06 апреля 2018 | 22:06
Вашингтон ввёл санкции против 38 российских бизнесменов,..
38 попугаев ....
hastings 06 апреля 2018 | 22:07
evgolius7: Своих в обиду не дадим, убытки всем все возместим!
doorin 06 апреля 2018 | 22:20
Премьер-минист Канады Джастин Трюдо призвал
все страны Мира разорвать дипломатические
отношения с русскими не позднее апреля текущего
года.
\ Globe and Mail \
kottigr1 06 апреля 2018 | 22:12
evgolius7: 38 попугаев ....
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И их король джунглей - питон (удав) Каа...
waldy 06 апреля 2018 | 22:07
Вполне ожидаемое свершилось и это ещё не конец.
s_talker002 06 апреля 2018 | 22:16
waldy:
\и это ещё не конец...\
*Конец это только начало* (с) народная мудрость
s_talker002 06 апреля 2018 | 22:11
Это правильно, там еще эти наши *звезды эстрады* корни пустили ( тарзан и русалка например) этих тоже всего лишить.
Недвижимость конфисковать, при сопротивлении расстрелять.
В этом плане мы нашим пиндоским партнерам благодарны, Трампу особенно.
opponent70 06 апреля 2018 | 22:16
\\Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны\\
Это решение, "найдено" несколько лет назад, когда был принят закон, минимизирующий финансовые потери на западе российских ворюг, за счет российских налогоплательщиков!!!
wtrn 06 апреля 2018 | 22:27
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sankcii-ssha-obrushili-stoimost-kompaniy-deripaski-na-$2-9-mlrd-za-tri-chasa-1020693098
tridrikh 06 апреля 2018 | 22:41
россия дичает...