Об этом сообщает агентство Рейтер. Информацию подтверждает и источник Би-би-си в британском правительстве. Он не исключил, что Виктория Скрипаль, которая добивалась получения британской визы, попала под влияние российских властей. «Если Кремль её к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой», добавил источник.

Между тем в российском МИДе версию об организации Кремлем поездки Виктории Скрипаль в Лондон категорически отвергли. Официальный представитель министерства Мария Захарова потребовала от Великобритании разъяснить ситуацию.

В последние дни Виктория Скрипаль регулярно появлялась на российском телевидении. Она утверждала, что ее родственники в Великобритании, вероятно, ортавились не не нервно-паралитическим веществом, а рыбой. Виктория Скрипаль также говорила, что собирается забрать от отравления двоюродную сестру Юлию Скрипаль из Солсбери в Москву.