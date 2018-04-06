Племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказано во въезде в Великобританию
Об этом сообщает агентство Рейтер. Информацию подтверждает и источник Би-би-си в британском правительстве. Он не исключил, что Виктория Скрипаль, которая добивалась получения британской визы, попала под влияние российских властей. «Если Кремль её к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой», добавил источник.
Между тем в российском МИДе версию об организации Кремлем поездки Виктории Скрипаль в Лондон категорически отвергли. Официальный представитель министерства Мария Захарова потребовала от Великобритании разъяснить ситуацию.
В последние дни Виктория Скрипаль регулярно появлялась на российском телевидении. Она утверждала, что ее родственники в Великобритании, вероятно, ортавились не не нервно-паралитическим веществом, а рыбой. Виктория Скрипаль также говорила, что собирается забрать от отравления двоюродную сестру Юлию Скрипаль из Солсбери в Москву.
Комментарии50
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ansh 06 апреля 2018 | 22:03
«Патриоты» выпускают на Скрипалей рыбу размером с самолет Миши Леонтьева (преследовавшего Боинг), в виде Виктории.
От этой Вики всего можно ожидать. Посмотрите на её рожу. Послушайте. От неё потерпевшим нужно держаться подальше. Чего доброго, "патриотка" Вика может добить недобитков...
В ПРИНЦИПЕ, в уголовном расследовании подозреваемых к потерпевшим не пускают. Кто поручится, что "патриотка" Виктория - не путинская торпеда? Я бы посоветовал Скрипалям держаться от неё подальше. Целее будут...
Правильно поступили англичане. Пусть Виктория «патриотствует» в России…
malanoff 06 апреля 2018 | 22:13
ansh: В данном случае метод дедукции сработал успешно, т.с "как надо". Шеерлок Холмс - это вам не наш милиционер Анискин.
doorin 06 апреля 2018 | 22:18
" В связи со сверхсекретностью дела Скрипалей
и чрезвычайной опасностью боевого химического
вещества "новичок" никто и никогда больше не
увидит ни Скрипалей, ни результатов расследования
тоже " -
заявила сегодня Тереза Мэй с трясущимися от
страха руками.
\ The Telegraph UK, Великобритания \
reyd_en 06 апреля 2018 | 22:18
Отравление БОЕВЫМ(!) газом "Новичок" - это, как отравиться просроченным плавленным сырком. Две недели провалялся в больничке, просрался и на выписку.
Эпически закрученный сюжет- а в итоге - сдохший от голода хомячок, усыпленный и, впоследствии, кремированный кот.
Из-за которых, получается, и выслали сотню дипломатов.
kit07_12 06 апреля 2018 | 22:29
reyd_en: //Эпически закрученный сюжет- а в итоге - сдохший от голода хомячок, усыпленный и, впоследствии, кремированный кот.
Из-за которых, получается, и выслали сотню дипломатов. //
Причем хомячков и кота сами же британцы и уморили.
Ваще, кота жалко. На хрена кота-то было убивать, этим островным демократам-гуманистам?
lion64__2 06 апреля 2018 | 22:38
kit07_12: такой у них "красывий народни абичяй"
nestor199 06 апреля 2018 | 22:52
kit07_12: Хомячка тоже жалко .................. .
grigol331 06 апреля 2018 | 22:33
reyd_en: Две недели провалялся в больничке, просрался и на выписку.
______
Мужик, ты не поверишь, там такая медицина, что тебе для излечения даже срать там не придется. Хотя нет, лишнюю хромосому, если хочешь выздороветь по полной, придется высрать. Но ты при этом ничего не почувствуешь: она, эта хромосома, от остальных фекалий неотличима.
kit07_12 06 апреля 2018 | 22:38
grigol331: //Мужик, ты не поверишь, там такая медицина//
Такая медицина, а кота Скрипальского почему-то не то что лечить, даже проверять не стали, сразу убили и сожгли. Живодеры.
mymymy 06 апреля 2018 | 22:22
malanoff: Какой там Шерлок Холмс!
Это все поп-культура.
1. Новичок из сериала британского телевидения.
2. Гречка из клипа Робби Уильямса (а кого же еще?)
3. Убийство домашних животных - это Черное зеркало.
Что там говорил Бориско Джонсон про световые мечи?
Британия придумала Черное зеркало и ставит этот театр абсурда на уровне всей страны.
polba 06 апреля 2018 | 22:15
ansh: В принципе, в международных отношениях руководствуются несколько иными принципами.
И расскажите нам в каком уголовном преступлении и кто именно обвиняет/подозревает Викторию Скрипаль?
З.Ы. Кстати, давно хотел спросить, судя по профилю, вы считаете Украину частью России?
idruker 06 апреля 2018 | 22:19
polba: Чтобы не пустить на свою территорию гражданина иного государства, вовсе не нужно чтобы за ним был уголовный хвост - вполне достаточно хотелки. Такой большой, и такой наивный -- не знаешь общепринятых норм
minerr 06 апреля 2018 | 22:24
idruker: Ну вот и совки понабежали со своим типичным "Одобрямс". И неважно для них к чему кричать "Одобрямс" - либо к тому что не пустили или что пустили. Если бы пустили, то все хором визжали бы про пример демократии. Короче, совки, что с вас взять.
snips 06 апреля 2018 | 22:37
minerr: заднепроходный бурильщик тебе не угодишь , может просто соснешь , ну как всегда
kit07_12 06 апреля 2018 | 22:35
idruker: //Чтобы не пустить на свою территорию гражданина иного государства, вовсе не нужно чтобы за ним был уголовный хвост - вполне достаточно хотелки. //
Та ти шо. В связи с этим, вспоминается случай несколько лет назад с одной молдавской гражданкой, по совместительству цветной революционеркой. Ее тогда кровавая гебня на границе завернула, не пустив в Россию. Таки недели две Эхо на ушах стояло, возмущаясь произволом, нарушениями прав общечеловеков, и требовало объяснений.
А здесь либеральной обчественности "вполне достаточно хотелки".
idruker 06 апреля 2018 | 22:45
kit07_12: Ну я то тут причем? Кто то там бурлил - они возможно правил не знали, а возможно это ты там что очень крепко приврал, ибо я не помню не только двухнедельного шума из-за молдавской активистки, но даже собственно молдавской активистки. Ты давай, милый, если уж начал брехать, то бреши до конца: имена, даты, ссылки на "бурление", чтобы тебя можно было прищучить на вранье и передергах.
polba 06 апреля 2018 | 22:51
idruker: С родственниками - полностью согласен. Тут вступают в дело такие понятия как мораль и совесть, британцам в принципе неизвестные. А вот с консулом - дело иное. Не допуск консула без внятной, четко, лично заявленной позиции гражданина приравнивается к похищению.
ansh 06 апреля 2018 | 22:26
polba: //И расскажите нам в каком уголовном преступлении и кто именно обвиняет/подозревает Викторию Скрипаль?//
Подозревают Российское государство. Поэтому, к любому его представителю дОлжно относится с недоверием.
Вдруг этот представитель выполняет деликатные поручения... могущие навредить жизни, здоровью потерпевших, затруднить ход расследования, или использовать в пропагандистских целях, и т.д. и т.п.
grigol331 06 апреля 2018 | 22:37
polba: И расскажите нам в каком уголовном преступлении и кто именно обвиняет/подозревает Викторию Скрипаль?
_____
Ее по просьбе Скрипалей и не пустили.
polba 06 апреля 2018 | 22:53
grigol331: В телефонном разговоре я услышал другое - "ты же понимаешь, что они тебе визу не дадут?"(с) Ю.Скрипаль
dmitry35 06 апреля 2018 | 22:21
ansh: Мы ещё твою рожу не видели. Похоже, ещё тот "торпедоносец".
olegleon 06 апреля 2018 | 22:03
и правильно. мало ли что ей кузина могла рассказать без контроля британских спецслужб
aleksandr39 06 апреля 2018 | 22:13
olegleon: Почему " патриоты " так любят ездить в Англию ,США и другие " вражеские " страны ?
olegleon 06 апреля 2018 | 22:17
aleksandr39: а ты не путай патриотизм с идиотизмом
malanoff 06 апреля 2018 | 22:05
Опять отказали ? МИД РФ этих племянниц с именем Виктория Скрепаль клонирует потоком ?
minerr 06 апреля 2018 | 22:20
malanoff: Да и правильно сделали что отказали - у нее дядя бывший грушник.
tks 06 апреля 2018 | 22:06
Если бы она действительно хотела встречаться с родственниками, то не светилась бы в зомбоящике. А сейчас из этой хабалки страдалицу будут делать.
pusin_patriot 06 апреля 2018 | 22:08
"Официальный представитель министерства Мария Захарова потребовала от Великобритании разъяснить ситуацию. "
___
Стоит такой алкаш весь в говне у вашей двери и звонит, требует впустить его в квартиру, ты ему - да и не пущу, рожа мне твоя не нравится и вообще от тебя как-то воняет, а он в ответ: "Нет, а ты разъясни ситуацию!"
lion64__2 06 апреля 2018 | 22:08
Тем самым эти мелкобританские джентльмены показали всему миру, что хотят скрыть следы собственного преступления. Либо вовсе не было этого отравления. А была позорная провокация терезки и борьки, известных педерастов, наркоманов, лиз-биянцев и воров. Ещё бы, отдуваться скоро придётся им. см. "Сирия: в Восточной Гуте задержаны британские офицеры"
ansh 06 апреля 2018 | 22:15
lion64__2: А что, Вика - следователь? О/у ФСБ?
Или, может, путинская торпеда? Англичане берегут с трудом выживших потерпевших. Мало ли что, пусть не торпеда, так пропагандистка Вика учудит.
lion64__2 06 апреля 2018 | 22:31
ansh: пейс пейсахович знает, кто это, может, торпеда, а может, торпедО. Только вот кот выжил при якобы применении боевого ОВ, а джентльмены его в расход. По соображениям "гуманизма". Как выжил, пейс его знает. Джентльмены подумали, а вдруг и правда колдун. Так надо его сжечь. И сожгли по обычая своих нечестивых предков.
buzukin939 06 апреля 2018 | 22:18
lion64__2: А этих британских учителей террористов и убийц должны покарать возмущенные жители Восточной Гуты. Но сначала пусть эти суки попросят прощения у сирийцев и скажут, кто их послал убивать и травить мирных граждан - ясен пень, Тереза и Бориска, гнусные лживые политиканы. Тут никакой высокой степени вероятности - на бубуку, и все дела!
klar_01 06 апреля 2018 | 22:19
lion64__2: Любая страна может отказать в визе, не объясняя причин.
klar_01 06 апреля 2018 | 22:21
klar_01: P.S. Юлия Скрипаль отказалась от услуг российского консульства.
detul 06 апреля 2018 | 22:34
klar_01: Не отказалась бы, здоровье резко ухудшилось бы. ... консульские работники просто не успели бы с ней поговорить.
ansh 06 апреля 2018 | 22:34
klar_01: Для сохранения жизни и здоровья - правильно сделала.
idruker 06 апреля 2018 | 22:21
lion64__2: Тебя кто уполномочил то от имени всего мира выступать? Вчера было заседание СБ ООН - никто не выступил в защиту позиции России, даже Китай и Казахстан, а европейцы так просто отпинали Небензю, как нашкодившего щенка. Так с чето решил то что "показали всему миру"?
grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 22:25
lion64__2: Просо британцы следуют своему протоколу и не более ;)) Ну поговори с своими знакомыми, если конечно они у тебя есть, иностранцами о получении визы в РФ. И попробуй получить визу в Британию на учебу. И вот только потом вякай
И бриты они же умные - шваль типа тебя побесится на форуме и затухнет. А вот эта племяница первым делом залезат в экран Пукин ТВ, а кому это надо. Обтекай подстилка, тебя обоссали ;))
lion64__2 06 апреля 2018 | 22:44
grossalexis_032018: петушок, мне там делать нечего, зачем мне виза? У меня даже загранпаспорта нет
detul 06 апреля 2018 | 22:29
lion64__2: Вы новостям от ФАН во-первых, и от 01.04 во-вторых, не очень верьте. Шутят они так. И отравление было. Пострадал и британский полицейский. Вот только отравителей не найдут. Англичане их просто не ищут.
kunst54 06 апреля 2018 | 22:22
Отказано во въезде с того света? Не могу врубиться в смысл новости.
gregor 06 апреля 2018 | 22:27
Хотите узнать правду ...... надо послушать Захарову и Пескова ,от имени Кремля .
Умный сразу всё поймёт .
eyjafjallajoekull 06 апреля 2018 | 22:37
А рыбу, очевидно Юлия привезла из России?
snaker 06 апреля 2018 | 22:39
В данном случае решение великобритании идиотское. Они сделали то, на что и расчитывали наши мидовцы и особенно пропагандоны с калоканалов. Теперь будет на чем в эфире накладывать кучи дерьма, а у калинки-малинки будет очередной повод зайтись в патриотическом оргазме.
grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 22:50
snaker: Русико - вот у себя в студиях хоть член на микрофон натягивайте. Устраивайте пресс-пляски а фоне Кремля ;)) НО только не территории Объединенного королевства ;)) Свое говно - производители будут потреблять у себя дома и что самое смешное даже не в Останкино 4))
o_smirnov 06 апреля 2018 | 22:41
Майору ФСБ Виктории Скрипаль отказали в визе в Великобританию.
Экая жалость!
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 22:43
Какая-то племянница... Забрать двоюродную сестру в Москву...
А Юлия дите неразумное или старуха не в здравом уме?
Естественно, что гэбней эта сестра уже обработана, а то шастала
бы по всем каналам, неся чекистско-пропагандистскую чушь.
ansh 06 апреля 2018 | 22:50
ly4_sveta: //Забрать двоюродную сестру в Москву...//
Типа, конвойную службу ломает.
beobachter 06 апреля 2018 | 22:46
https://echo.msk.ru/news/2179790-echo.html Между тем в российском МИДе версию об организации Кремлем поездки Виктории Скрипаль в Лондон категорически отвергли.
Российский МИД вообще отвергает всё, что ему не нравится. Но проблема в том, Что Виктория Скрипаль рассказала на зомбиТВ в прямом эфире, что оформить поездку в Лондон ей помогает россииский посол в Великобритании. Если она врала, почему её не одёрнули, если не врала, то российские власти в лице посла организовали поездку, значит врёт МИД, впрочем, как всегда.....
a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 22:52
Вот и славно.А то расхвасталась, мол выдетаю в Лондон.