Удальцов о переговорах по проблеме свалок: «Власти пошли на полноценный диалог»
Правительство Московской области при участии министра экологии МО Александра Когана и других чиновников обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье. В результате переговоров стороны пришли к взаимному соглашению по ряду вопросов, было принято решение создать постоянно действующую комиссию с участием активистов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, принимавший участие в переговорах.
«Более 2,5 часов шли переговоры, в итоге приняты важные решения. В преддверии митинга власти пошли на полноценный диалог. На данный момент мы считаем, что общественность добилась определенного успеха. Регулярные встречи сейчас будут примерно каждые 2 недели. Рассчитываем чиновников Москвы тоже подключить к этому процессу», — сказал он.
С.Удальцов подчеркнул, что на встрече было принято решение о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы, куда войдут и представители инициативных групп из Подмосковья. «Они смогут регулярно приходить и в рабочем режиме решать все вопросы с чиновниками в формате прямого диалога», — отметил он.
По словам С.Удальцова чиновники также обязались в ближайшее время представить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в Московской области и другим шагам, нацеленным на улучшение экологии.
«Это (раздельный сбор мусора – ЭМ) позволит снизить объем тех отходов, которые идут на захоронение. Также достигнута договоренность о независимой экологической экспертизе всех проектов мусоросжигательных заводов, которые планируется строить в Подмосковье. Принято также решение сделать экскурсию общественности на передовые предприятия по мусоропереработке Московской области, и даже было предложено нам организовать экскурсию в Европу на предприятия в Голландии и Швейцарии, но мы этот вопрос пока оставили открытым», — отметил С.Удальцов.
Он также подчеркнул, что, ввиду начавшейся совместной работы с властями Подмосковья, организаторы митинга «За чистый воздух» пока отказались от проведения этой акции.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
linda1967 06 апреля 2018 | 21:54
Вместо того, чтобы решать проблему с мусором, власть пошла на переговоры. Какое достижение!.
sparky 06 апреля 2018 | 22:02
по раздельному сбору мусора в Московской области
=====================================================
Интересно девки пляшут. Основной мусор в Подмосковье из Москвы, а раздельный сбор мусора там, где свалки.
Успешно договаривается москвич Удальцов.
boooben 06 апреля 2018 | 22:05
Образцовый российский политик!
Тявкнул, отсидел, теперь довольно виляет хвостом, миску свою знает, дальше свалки носа не кажет.
matveev_b 06 апреля 2018 | 22:16
boooben: А ты ДУРАК, БУБЕН !
kliff 06 апреля 2018 | 22:12
Нужно обязательно делать возвратную стекляную тару. Вернуть приемки стеклотары и макулатуры , в магазинах обязательно бумажные пакеты вместо полиэтилена. Эти меры существенно уменьшат количество мусора.
tanber 06 апреля 2018 | 22:24
А вообще чего это ради московское правительство беседует с Удальцовым? Это хто? Что ему надобно? Опять хочет деньжульками разжиться?! Провокатор и нищеброд Какой из него политик! Ему надо просто найти себе работу и не лезть куда не надо! А то опять посадят!Ляпнет что нибудь не так!
dan24 06 апреля 2018 | 22:29
Настоящих лидеров протеста в Волокаламске посадили и Удальцов сработал как штрейкбрехер...