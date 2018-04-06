Удальцов о переговорах по проблеме свалок: «Власти пошли на полноценный диалог»

Правительство Московской области при участии министра экологии МО Александра Когана и других чиновников обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье. В результате переговоров стороны пришли к взаимному соглашению по ряду вопросов, было принято решение создать постоянно действующую комиссию с участием активистов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, принимавший участие в переговорах.

«Более 2,5 часов шли переговоры, в итоге приняты важные решения. В преддверии митинга власти пошли на полноценный диалог. На данный момент мы считаем, что общественность добилась определенного успеха. Регулярные встречи сейчас будут примерно каждые 2 недели. Рассчитываем чиновников Москвы тоже подключить к этому процессу», — сказал он.

С.Удальцов подчеркнул, что на встрече было принято решение о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы, куда войдут и представители инициативных групп из Подмосковья. «Они смогут регулярно приходить и в рабочем режиме решать все вопросы с чиновниками в формате прямого диалога», — отметил он.

По словам С.Удальцова чиновники также обязались в ближайшее время представить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в Московской области и другим шагам, нацеленным на улучшение экологии.

«Это (раздельный сбор мусора – ЭМ) позволит снизить объем тех отходов, которые идут на захоронение. Также достигнута договоренность о независимой экологической экспертизе всех проектов мусоросжигательных заводов, которые планируется строить в Подмосковье. Принято также решение сделать экскурсию общественности на передовые предприятия по мусоропереработке Московской области, и даже было предложено нам организовать экскурсию в Европу на предприятия в Голландии и Швейцарии, но мы этот вопрос пока оставили открытым», — отметил С.Удальцов.

Он также подчеркнул, что, ввиду начавшейся совместной работы с властями Подмосковья, организаторы митинга «За чистый воздух» пока отказались от проведения этой акции.