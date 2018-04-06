У российского бойца Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился будущий соперник по титульному бою
У российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился будущий соперник по титульному бою. Сначала Тони Фергюсон объявил, что не сможет участвовать в поединке из-за травмы колена. Тогда новым соперником был назван макс Холлуэй. Сегодня стало известно, что он не смог вписаться в параметры легкого веса. В итоге, как ожидается, соперником Нурмагомедова станет бывший обладатель титула Энтони Петтис.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
benin_papa__ 06 апреля 2018 | 21:51
Вездесущие русофобы гадят?))
vilingrad 06 апреля 2018 | 22:09
У российского бойца Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился... национальность и пол сменился, да...и так три раза...
gregor 06 апреля 2018 | 22:29
У российского бойца Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился будущий соперник по титульному бою
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я бы смог заменить их всех , но некогда ...репетиции .... гастроли .. .