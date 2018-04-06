У российского бойца Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился будущий соперник по титульному бою

У российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в третий раз за неделю сменился будущий соперник по титульному бою. Сначала Тони Фергюсон объявил, что не сможет участвовать в поединке из-за травмы колена. Тогда новым соперником был назван макс Холлуэй. Сегодня стало известно, что он не смог вписаться в параметры легкого веса. В итоге, как ожидается, соперником Нурмагомедова станет бывший обладатель титула Энтони Петтис.