Минобрнауки предложило начислять при поступлении в вузы дополнительные баллы абитуриенткам, у которых есть дети

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее она поручила ведомству предоставить молодым мамам преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Проект опубликован на федеральном портале правовых актов.