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21:31, 06 апреля 2018

Минобрнауки предложило начислять при поступлении в вузы дополнительные баллы абитуриенткам, у которых есть дети

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее она поручила ведомству предоставить молодым мамам преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Проект опубликован на федеральном портале правовых актов.

Комментарии

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smart2002 06 апреля 2018 | 21:35

И желательно от близкородственных связей

vperfi 06 апреля 2018 | 22:04

smart2002:
А при наличии девственности снижать?

vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:16

А у которых внуки - принимать вне конкурса!

vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:28

Ау! Десятиклассницы! Не теряйте время, пока оно у вас ещё остаётся!

vserg 06 апреля 2018 | 21:37

Ну, сейчас старшеклассницы начнут усиленно беременеть!
А чо: и удовольствие, и преференции при поступлении.

aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:49

vserg: А пенсионерам не будут ничего начислять ?

aleks12 06 апреля 2018 | 22:03

aleksandr39: на них уже нет никакой надежды,только обуза.

tks 06 апреля 2018 | 22:13

aleksandr39: Пенсам - снижать на число всех прожитых лет ;))) выше возраст - меньше баллов!

aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:51

vserg: А УЗИ нужно делать или поверят глядя на живот ?

yozhovy_kvach 06 апреля 2018 | 21:38

Цыгане ликуют

piccoru 06 апреля 2018 | 21:41

Стало быть кривая рождаемости резко пошла вниз....

polba 06 апреля 2018 | 21:58

piccoru: Да. Вниз. Демографическая яма "благословенных 90-х" во втором поколении. Там больше 20 миллионов демографические потери.

tks 06 апреля 2018 | 22:16

polba: Ваших "девяностых" уже 19 лет, как нет. И сами они - только 8 лет были...

polba 06 апреля 2018 | 22:20

tks: Ну так правильно. Те, кто родился в период 1990-2000г. именно сейчас вошли в фертильный возраст. Но таких людей намного меньше, чем родившихся в период 1980-1990 или 2000-2010. В три-четыре раза меньше. Демографическая яма. Рожать физически некому.

mavreh 06 апреля 2018 | 21:42

Давайте тогда уже и олигофренам и шизофреникам при поступлении в ВУЗ преференции предоставим!
Надо быть гуманными до конца!

sm59 06 апреля 2018 | 21:42

Какой кошмар!!!
Вместо того, чтобы платить нормальное пособие на детей, провоцирую молодых мам на кое-какерство.
Они будут кое-как учиться, кое-как ухаживать за детьми...
А в результате ... получат дипломы и пополнят ряды "униженных и оскорбленных".

vinokur 06 апреля 2018 | 21:47

Забеременела - поступила - родила - отказалась. Грудной ребенок и сопромат несовместимы.

na555 06 апреля 2018 | 21:48

А у кого 10-ть детей отец-героин и мать-героиня автоматом получают диплом. За секс префереции. Размножайтесь граждане абитуриенты.

navsegda 06 апреля 2018 | 22:09

na555: диплом автоматом будут давать кавказцам , а то зарэжут

vladimirbelarus 06 апреля 2018 | 21:55

А если внуки - то два дополнительных балла?

marfa60 06 апреля 2018 | 21:56

а выпускать институты будут гувернанток или нянь?

tks 06 апреля 2018 | 22:18

marfa60: "Институток" )))

sparky 06 апреля 2018 | 21:56

Тогда логично и на сессиях любую отметку на два балла повышать.
А если двое детей - то на четыре.
А потом и на работе повышенную зарплату платить, лишь бы только не появлялись.

pavlovsky 06 апреля 2018 | 21:59

А какже классово близкий элемент. Ему что, не образованным ходить... back to ранний USSR

(комментарий скрыт)

edun1952 06 апреля 2018 | 22:11

А работать кто-то собирается... Или только баллы и лайки...

tks 06 апреля 2018 | 22:11

Совсем дура?

alle_op 06 апреля 2018 | 22:22

tks: Совсем пластается.

world_nail 06 апреля 2018 | 22:12

По-ходу, Минобрнауки думает, что на дворе Советский Союз - бесплатные садики, детское питание по 15 копеек, степуха 46 рублей

alle_op 06 апреля 2018 | 22:25

Кремлевские чинуши совсем больные на голову.

grizzlybear 06 апреля 2018 | 22:30

Похоже, что Голодец пересмотрела "Москва следам не верит" и прослезилась.

grigorcar 06 апреля 2018 | 22:47

конституция запрещает дискриминацию по полу, возрасту и проч.
требую начислять баллы не только мамам, но и отцам, и бабушкам с дедушками.

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