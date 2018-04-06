Минобрнауки предложило начислять при поступлении в вузы дополнительные баллы абитуриенткам, у которых есть дети
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее она поручила ведомству предоставить молодым мамам преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Проект опубликован на федеральном портале правовых актов.
Комментарии31
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smart2002 06 апреля 2018 | 21:35
И желательно от близкородственных связей
vperfi 06 апреля 2018 | 22:04
smart2002:
А при наличии девственности снижать?
vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:16
А у которых внуки - принимать вне конкурса!
vasilevich58 06 апреля 2018 | 22:28
Ау! Десятиклассницы! Не теряйте время, пока оно у вас ещё остаётся!
vserg 06 апреля 2018 | 21:37
Ну, сейчас старшеклассницы начнут усиленно беременеть!
А чо: и удовольствие, и преференции при поступлении.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:49
vserg: А пенсионерам не будут ничего начислять ?
aleks12 06 апреля 2018 | 22:03
aleksandr39: на них уже нет никакой надежды,только обуза.
tks 06 апреля 2018 | 22:13
aleksandr39: Пенсам - снижать на число всех прожитых лет ;))) выше возраст - меньше баллов!
aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:51
vserg: А УЗИ нужно делать или поверят глядя на живот ?
yozhovy_kvach 06 апреля 2018 | 21:38
Цыгане ликуют
piccoru 06 апреля 2018 | 21:41
Стало быть кривая рождаемости резко пошла вниз....
polba 06 апреля 2018 | 21:58
piccoru: Да. Вниз. Демографическая яма "благословенных 90-х" во втором поколении. Там больше 20 миллионов демографические потери.
tks 06 апреля 2018 | 22:16
polba: Ваших "девяностых" уже 19 лет, как нет. И сами они - только 8 лет были...
polba 06 апреля 2018 | 22:20
tks: Ну так правильно. Те, кто родился в период 1990-2000г. именно сейчас вошли в фертильный возраст. Но таких людей намного меньше, чем родившихся в период 1980-1990 или 2000-2010. В три-четыре раза меньше. Демографическая яма. Рожать физически некому.
mavreh 06 апреля 2018 | 21:42
Давайте тогда уже и олигофренам и шизофреникам при поступлении в ВУЗ преференции предоставим!
Надо быть гуманными до конца!
sm59 06 апреля 2018 | 21:42
Какой кошмар!!!
Вместо того, чтобы платить нормальное пособие на детей, провоцирую молодых мам на кое-какерство.
Они будут кое-как учиться, кое-как ухаживать за детьми...
А в результате ... получат дипломы и пополнят ряды "униженных и оскорбленных".
vinokur 06 апреля 2018 | 21:47
Забеременела - поступила - родила - отказалась. Грудной ребенок и сопромат несовместимы.
na555 06 апреля 2018 | 21:48
А у кого 10-ть детей отец-героин и мать-героиня автоматом получают диплом. За секс префереции. Размножайтесь граждане абитуриенты.
navsegda 06 апреля 2018 | 22:09
na555: диплом автоматом будут давать кавказцам , а то зарэжут
vladimirbelarus 06 апреля 2018 | 21:55
А если внуки - то два дополнительных балла?
marfa60 06 апреля 2018 | 21:56
а выпускать институты будут гувернанток или нянь?
tks 06 апреля 2018 | 22:18
marfa60: "Институток" )))
sparky 06 апреля 2018 | 21:56
Тогда логично и на сессиях любую отметку на два балла повышать.
А если двое детей - то на четыре.
А потом и на работе повышенную зарплату платить, лишь бы только не появлялись.
pavlovsky 06 апреля 2018 | 21:59
А какже классово близкий элемент. Ему что, не образованным ходить... back to ранний USSR
edun1952 06 апреля 2018 | 22:11
А работать кто-то собирается... Или только баллы и лайки...
tks 06 апреля 2018 | 22:11
Совсем дура?
alle_op 06 апреля 2018 | 22:22
tks: Совсем пластается.
world_nail 06 апреля 2018 | 22:12
По-ходу, Минобрнауки думает, что на дворе Советский Союз - бесплатные садики, детское питание по 15 копеек, степуха 46 рублей
alle_op 06 апреля 2018 | 22:25
Кремлевские чинуши совсем больные на голову.
grizzlybear 06 апреля 2018 | 22:30
Похоже, что Голодец пересмотрела "Москва следам не верит" и прослезилась.
grigorcar 06 апреля 2018 | 22:47
конституция запрещает дискриминацию по полу, возрасту и проч.
требую начислять баллы не только мамам, но и отцам, и бабушкам с дедушками.