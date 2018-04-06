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21:30, 06 апреля 2018

В Совбезе России считают, что новые санкции не станут помехой для сотрудничества с США

Такое мнение высказал секретарь совета безопасности, который и сам стал фигурантом санкционного списка, Николай Патрушев. Сегодня Минфин США ввел санкции против 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Комментарии

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nitsahon 06 апреля 2018 | 21:36

а оно - вообще-то - есть (это сотрудничество)?
или Патрушев очередной раз выдает желаемое за действительное?!

haldey 06 апреля 2018 | 21:42

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его любовью, -
А там увидим, что прочней...

vavylo 06 апреля 2018 | 21:50

"В Совбезе России считают, что новые санкции не станут помехой для сотрудничества с США" - Бьют, значит, любят! ))
Йо!

zularin12 06 апреля 2018 | 21:54

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс: Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских.

lisitsa1962 06 апреля 2018 | 21:52

haldey:
"Мы, славяне, должны быть вместе"-заявляют русские.
"Мы, славяне, и так вместе. А вы тут при чём?" - отвечают славяне.

pag22 06 апреля 2018 | 22:00

haldey: Тютчев надеялся на славянское единство, Бисмарк - на единство германское.
Сегодня братья-славяне расползаются от России-матушки, причем в сторону той же Германии. Спустя полторы сотни лет после написания этого стихотворения уже можно увидеть, сто прочней.

vilingrad 06 апреля 2018 | 22:05

haldey: -Он тебе только что плюнул в лицо!
-Это не станет помехой для нашего сотрудничества...
Воистину, путинская система- плевательница, в которую можно плевать все ее существование- и она не переполнится. Бабло важнее...

navsegda 06 апреля 2018 | 22:11

haldey: поляки и хохлы покажут тебе "единство и братство"

raffal 06 апреля 2018 | 22:35

haldey: Славянский мир, сомкнись тесней...
____________________________________
Славянский мир не признал Крым российским. Даже Белоруссия. Славянский мир недвусмыленно выразил солидарность со славянской Украиной, но с Россией. Большая часть славянского мира уже в НАТО, а оставшаяся о том мечтает.
Вывод:
Россия - никакой не лидер, а изгой славянского мира.

aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:53

nitsahon: Патрушев считает ,что дочка Сережки Лаврова сможет все таки посещать США где у нее много недвижимости .

basel812 06 апреля 2018 | 21:37

Всем миром поможем Роттенбергу и Дерипаске
Наполнить свои корзинки колбаской!

ura_123 06 апреля 2018 | 21:38

basel812: СМС со словом "Добро!" ...

kottigr1 06 апреля 2018 | 21:44

basel812: Под санкции США вместе с россиянами попали член наркокартеля и сутенер.
Под санкции США 6 апреля попали не только 24 россиянина, но и двое граждан других стран, которых Вашингтон обвиняет в причастности к отмыванию доходов наркокартелей и организации международной сети проституции, следует из сообщения Минфина США.

Санкции были наложены на Мигеля Хосе Леоне Мартинеса (​имеет гражданства Италии и Венесуэлы) и мексиканца Хесуса Переса Альвеара.

Интересно.. Этим россияне то же должны помочь из своих налогов ?

cukker 06 апреля 2018 | 21:38

Идиотское высказывание. Надо увольнять за двурушничество

estamp 06 апреля 2018 | 22:04

cukker: Надо увольнять за двурушничество
---
??? Почему?
Просто видимл Трамп уже еиу позвонил. И доллжил о сложившейся обстановке.

solonko 06 апреля 2018 | 21:39

А что делать, когда ответить нечем?

cukker 06 апреля 2018 | 21:41

solonko: ответов море. будешь за Днепр тикать, аж шаровары спадут

solonko 06 апреля 2018 | 21:42

cukker: Великодержавный онанизм - вредная привычка. Завязывай.

raffal 06 апреля 2018 | 22:45

cukker: ответов море. будешь за Днепр....
_______________________
Ответов у России нет. Ну, кроме кривляний, гневных отповедей НАРКОмата иностранных дел, демонстраций боевых мультиков и прочей суеты.
И эскалации войны против Украины тоже не будет. Хотя бы потому, что украинская армия уже пережила ступор и стресс от удара в спину от "брата"(бывшего) в Крыму. Российская армия больше и сильнее, но в случае полномасштабной войны, счёт жертв пойдёт на сотни тысяч. Причём, с обеих сторон. А реакция в мире будет...впрочем, безусловно, это полное торговое эмбарго, а составляющая от экспорта углеводородов это не мнеее 70% пополнения бюджета, и тотальный локаут во всех портах и аэропортах мира. Этим займутся профсоюзы.
Остаётся только одно: пакостить Украине. Чем Россия и занимается.

student_ru_ru 06 апреля 2018 | 21:43

— Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…

plank1957 06 апреля 2018 | 21:52

Смотря кому.

dedctolet 06 апреля 2018 | 22:12

Патрушев приказал не волноваться,"Кокс"будет в любом случае,народ будет доволен

kp6ic 06 апреля 2018 | 22:21

ппц, их розгами порят, а они все равно заискивают и пытаются дружить. зазеркалье какое-то.

ac_dc 06 апреля 2018 | 22:38

...не станут помехой...
--------------------------------------
А как же ж зазеркальные меры?
Вот ведь прав был Иноземцев предрёкши, что
"ответные меры" скоро иссякнут.
Видимо не скоро, а очень скоро

grigorcar 06 апреля 2018 | 22:44

"новые санкции не станут помехой для сотрудничества Николая Патрушева с США"
-----------------------------------
явка с повинной? а, фсб?

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