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21:30, 06 апреля 2018

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, по всей вероятности, не сможет поехать в Великобританию

Как рассказал источник Би-би-си в британском правительстве, ей отказано в визе. Эту информацию подтверждает и агентство Рейтер, которое ссылается на Министерство внутренних дел Великобритании. Российский МИД потребовал официальных разъяснений на этот счет.

Комментарии

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cap_ 06 апреля 2018 | 21:32

Сначала хворост собирать разрешили, теперь в аську отправляют, скоро вернутся пейджеры и малиновые пиджаки. А как вы хотели? Путь обратно в СССР лежит через горячо любимые русскими 90-е...

aroswen 06 апреля 2018 | 21:33

"Допи***сь эта жирная,тупая дура
Начала тусоваться на всех ток шоу,даже свою версию отравления придумала
Звездой себя возомнила
Обломался и пучеглазый подонок Караулов,который хотел сопровождать в Лондон сестру Скрипалей" (с)

гадкие бриты не дали этой ТП свежей рыбы привезти ))

haldey 06 апреля 2018 | 21:37

Вот истинное отношение к правам человека. Я даже имя этого человека запомнил, Борис)))
Борис имеет право на ложь, грязную, неприкрытую ложь! А тут кто-то может посягнуть на его эксклюзивное право!

meister_luvin 06 апреля 2018 | 21:41

haldey:

пусть вместе с соловьевыми о страшном Западе на ЦТ РФ насвистывает

kit07_12 06 апреля 2018 | 22:00

meister_luvin: В отличие от тебя, хомячило, она все-таки родственница этим Скрипалям.

И очень интересно, на каком основании твои любезные британцы отказывают Скрипалям, отравленным якобы новичком, в праве поаидаться со своим родственником, ась?

Это что еще за британское гестапо? Даже у заключенных есть право на свидание с родственниками. А у этих якобы жертв покушения нету? а почему? чего боятся твои любезные британцы, хомячило?

monik_7 06 апреля 2018 | 22:05

kit07_12: А не прошло в голову, что прежде всего британцы спросили Юлию хочет ли она встречаться с родственницей? Или с посольскими?

kit07_12 06 апреля 2018 | 22:12

monik_7: //А не прошло в голову, что прежде всего британцы спросили Юлию хочет ли она встречаться с родственницей?//

Так ведь не спросили же. Никто из британцев, ни сама Юлия, не сказал, что мол не хочет она с родственницей встречаться. Зато в телефонном разговоре с родственницей сама же Юлия сказала родственнице, что ей вероятно откажут в визе. Повторяю вопрос хомячиным лизателям британских задниц: чего так боятся ваши любезные британцы?

lisitsa1962 06 апреля 2018 | 22:10

kit07_12: А Скрипали ей приглашения не высылали

kit07_12 06 апреля 2018 | 22:18

lisitsa1962: Подумаешь, приглашение, твоим соотечественницам тоже не высылают приглашений, тем не менее все еуропейские бордели, та и российские тож, чего там, забиты хохлушками. Приглашение это формальность. Не может Скрипаль сам написать, надиктовал бы приглашение. Но не хочут этого британцы почему-то.

ostanovka 06 апреля 2018 | 22:31

kit07_12: kit07_12: хы

gerzr 06 апреля 2018 | 21:59

aroswen: "пучеглазый подонок..."- как к Вашей аватарке эпитет подходит!

kraft 06 апреля 2018 | 21:33

Ибо нефиг.

trans 06 апреля 2018 | 21:35

Не нужны там аньки чапманы.

aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:36

Что обязательно ехать в Англию ,а почему не в Крым или Абхазию ?

kit07_12 06 апреля 2018 | 22:02

aleksandr39: //Что обязательно ехать в Англию//

К больным родственникам типа. А почему нельзя? Почему отказали Скрипалям в праве свидания со своей родственницей? Ну -ка объясни, хомячиная морда. Давай, грантососик, не сачкуй, отдувайся за Борьку Джонсона

hicat 06 апреля 2018 | 21:37

Блиииин.
Так все хорошо было задумано...
Ток шоу, гневные речи с экрана, а потом раз и полититическое убежище в Британии.
Черт.

vsexnezabanite 06 апреля 2018 | 21:39

есть два варианта - либо скриполя со скриполихой уже грохнули и поэтому к ним ни кого не пускают, либо совсем наоборот они живи и здоровы и жрут овсянку и к ним поэтому ни кого не пускают

lion64___3 06 апреля 2018 | 21:39

Зато в мелкобританию пустят ганок и олен из дупы-404, чтобы те смогли промежностью заработать на поддержание бюджета территориального образования дупа-404.

kottigr1 06 апреля 2018 | 21:46

lion64___3: дупа-404 - это РФ на Олимпиаде под белым флагом ?

olegleon 06 апреля 2018 | 21:57

kottigr1: это ты так пошутил? даже для тебя это тупо

velbkeirf1 06 апреля 2018 | 22:03

olegleon: это слабоумная жертва секс домогательств Петра Порошенко

lion64__2 06 апреля 2018 | 22:01

kottigr1: нет, это свидомитско-свынопыдорское территориальное образование, с государственным "языком", изобретенным по заказу генштаба Австро-Венгерской империи на основе русского, польского, немецкого и идиша. С национальной "героиней" в виде подстилки турецкого султана.

kottigr1 06 апреля 2018 | 22:08

lion64__2: Какие ы ужасы рассказываете про колыбель русских, со столицей - матерью городов русских..
Чего же тогда творится с её нерадивыми отпрысками ?
Вы русофоб ?

olegleon 06 апреля 2018 | 22:11

kottigr1: была колыбель, да потом монголы прискакали и .... тигр бабай, ты же сам всё знаешь

lion64__2 06 апреля 2018 | 22:20

kottigr1: тысячу лет назад была колыбель. А потом была сначала монголами опущена, потом ясновельможными панами, потом крымскими татарами да турками, опять панами и далее всеми желающими. В итоге это стало называться дупа-404.

mavreh 06 апреля 2018 | 21:49

Странно, что не пустили..
Она так похожа на бритку - такая же тупая рыбья морда и задница в 2 раза шире плеч...

karachaev4 06 апреля 2018 | 21:50

C какого хрена независимая страна должна объясняться перед мидом ваты, за то что сама вправе решать кому быть на ее территории, а кому нет. Объяснений они требуют, на куй идите.

olegleon 06 апреля 2018 | 22:00

karachaev4: а теперь вспомни какой вой подняли когда Россия выслала одного британца из-за отсутствия визы. их глава МИД аж Лаврову звонил и требовал разъяснений

kit07_12 06 апреля 2018 | 22:06

karachaev4: //C какого хрена независимая страна должна объясняться перед мидом ваты//

Потому что эта независимая страна обвинила мир ваты в отравлении химическим оружием на своей территории. При этом не предъявила никаких доказательств этого, а теперь еще и родственникам к жертвам отравления не пускает.

//Объяснений они требуют, на куй идите. //

На куй ты пойдешь, чюрка либераснутая.

sprav77 06 апреля 2018 | 21:54

Она и не общалась с ними.Заставили?

abuvgrobu 06 апреля 2018 | 21:57

Конечно, её приезд в UK и встреча с родственниками, а затем и с прессой будет не в интересах организаторов этой провокации.
Их версия после этой встречи насчет отравления русскими с помощью ОВ окончательно будет дискредитирована.
Поэтому они просто хотят выиграть время и ещё что-нибудь придумать, чтобы выкрутиться.
Посмотрим: получится ли это у них..

aleks12 06 апреля 2018 | 22:01

а так все хорошо начиналось,поеду,проведаю,заберу в Россию, отметилась на ТВ а тут такой облом.Скромнее надо быть.

supalov 06 апреля 2018 | 22:01

Ну что ж, теперь такое начнётся!

"Кровавый режим диктаторши Мей, грубо попирая все права человека и принципы гуманизма, необоснованно отказал..."

Или не начнётся? И не будет пикетов? И голодовок? И танцев с мешком на голове?

Ну как же вы так, а!?

(комментарий скрыт)

dedctolet 06 апреля 2018 | 22:08

Пусть"племянница"не волнуется,"родственникам"уже лучше.Передайте по инстанции-не волноваться тчк

gerzr 06 апреля 2018 | 22:15

Вот это да! Сначала такой пиар, а потом всё прахом - явно заметают следы...
Не пускать родственнцу к пострадавшей, не гуманно. Боятся что сестра новичок привезёт и попробует отравить всю больницуу?! Абсурд. Скорее скрывают этих Скрипалей, чтобы родному человеку чего лишнего не сболтнули.

golovneli 06 апреля 2018 | 22:21

Это называется провал!
Спрашивается, какого хрена она ляпнула, что по все видимости отец и дочь Скрипаль отравились рыбой.
Спрашивается, но кто надоумил ее выдать такую глупость?
Результат очевиден.
Все таки англичане не так уж глупые как их хотят показать российские пропагандисты.

grigorcar 06 апреля 2018 | 22:33

что за проблема?
сам-то Скрипаль попал в Британию что, по визе? - нет, по программе обмена.
ну так и племянницу обменяйте на что-кто-нибудь. например, на прах кота, геройски погибшего от рук британской охранки.

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