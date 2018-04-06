Следователи заподозрили ряд чиновников в коррупции после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Как заявили в ведомстве, проводится проверка. Изъяты документы в местных органах власти и региональном МЧС. Фигурантами дела остаются семь человек. Напомним, жертвами пожара стали 64 человека, в основном дети.
Комментарии5
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chichanik 06 апреля 2018 | 21:17
после, конечно,заподозрить легче ... вот,бы,-ДО заподозрить
jetsam 06 апреля 2018 | 21:17
никогда такого не было и, вот опять(с)Черномырдин.
не может быть? а где спал в это время тулеев? а что жрал он в это время? и еще 15 вопросов от ОБХСС
student_ru_ru 06 апреля 2018 | 21:20
Смешно подозревать, когда уверен.
vachek 06 апреля 2018 | 21:26
Где посадки?
velbkeirf1 06 апреля 2018 | 21:31
Панацеи нет, но на таких объектах обязать собственников заключать договора с МЧС можно а на губернаторов возложить личную ответственность законодательно