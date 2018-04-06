Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

Ближайшей ночью, по данным центра «Фобос», в столице усилится ветер, пойдет дождь с мокрым снегом, температура упадет до 1-го градуса. Такая погода продержится до середины завтрашнего дня. Начиная с воскресенья ожидаются солнечные дни, температура будет расти.