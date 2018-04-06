Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
Ближайшей ночью, по данным центра «Фобос», в столице усилится ветер, пойдет дождь с мокрым снегом, температура упадет до 1-го градуса. Такая погода продержится до середины завтрашнего дня. Начиная с воскресенья ожидаются солнечные дни, температура будет расти.
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ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 21:14
И тут англичанка гадит...
aleksandr39 06 апреля 2018 | 21:15
Или Трамп или Тереза Мэй виноваты в ухудшении погоды .
nichirin 06 апреля 2018 | 21:19
Да-да, а то расслабились, пупки оголили. Не тут-то было.