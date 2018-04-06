Активистка Алена Попова создала сайт, посвященный ситуации с домогательствами со стороны депутата Леонида Слуцкого
На странице можно подписать обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование в отношении Слуцкого. Там также можно оставить свою подпись под обращением к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Речь в тексте идет о необходимости внести в закон поправки о домогательствах.
За последние месяцы депутата Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки. Думская комиссия по этике никаких нарушений не нашла.
Комментарии6
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jetsam 06 апреля 2018 | 21:09
подписать, подписать...
диктофонную запись - выложили? нет? а чего так?
catlover 06 апреля 2018 | 21:10
Пошла бы она к черту ! Тут столько действительно важных проблем в стране и мире,
а она со своими домогатель;ствами лезет!
velbkeirf1 06 апреля 2018 | 21:21
catlover: она не лезет к ней лезли а больше не лезут в этом вся фишка
entoni 06 апреля 2018 | 21:32
velbkeirf1: дела надо доводить до конца - полез - удовлетвори! Страшнее существа, чем неудовлетворенная женщина нет. Из них выходят политики, феминистки и пр. Они способны на любую пакость! Так что Сулцкому придется очччень несладко.
fmsf FMSF 06 апреля 2018 | 21:23
catlover:
Конечно, лучше кошаков любить.
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 21:23
catlover: Вы старая некрасивая женщина? Вас эта проблема никогда не касалась?