Активистка Алена Попова создала сайт, посвященный ситуации с домогательствами со стороны депутата Леонида Слуцкого

На странице можно подписать обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование в отношении Слуцкого. Там также можно оставить свою подпись под обращением к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Речь в тексте идет о необходимости внести в закон поправки о домогательствах.

За последние месяцы депутата Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки. Думская комиссия по этике никаких нарушений не нашла.