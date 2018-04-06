Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против РФ из-за «дела Скрипаля»
Американские конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание «Хилл». Авторы документа предлагают президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в отношении тех, кто причастен к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь. Законопроект, по мнению разработчиков, может носить и превентивный характер. – передает агентство «Интерфакс»с.
Комментарии16
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skripal_live 06 апреля 2018 | 21:07
Мы с дочерью стали жертвами грязной антироссийской провокации!
Наверное, там нам что-то подсыпали в пищу в кафе.
На простое пищевое отравление не похоже.
В тот день я несколько раз видел рядом с нами одну и ту же девушку – блондинку с распущенными длинными волосами. Когда она разговаривала с официантом, мне послышался восточно-европейский акцент, скорее, украинский.
Очнулся в больнице. Силы и память возвращаются постепенно.
Слава богу, с дочерью все нормально. Ведь у нее летом планировалась свадьба.
У меня даже были мысли приехать к ней на свадьбу в Ярославль. Думаю, с этим бы не было проблем, ведь у меня есть российский паспорт, а претензий со стороны наших властей ко мне давно уже нет. Я отсидел свое. И совесть моя чиста: ведь я присягал на верность СССР и эту страну не предавал.
Это страшная ошибка моей жизни – связь с британскими спецслужбами. Меня шантажировали, я боялся потерять семью, поэтому смалодушничал.
И до сих пор за это расплачиваюсь.
Мне жаль, что я невольно стал объектом грязной провокации против России.
Не знаю, простит ли меня Родина после все этого и увижу ли я ее?…
skripal_live 06 апреля 2018 | 21:12
Эти сволочи не пожалели даже моих домашних животных.
И это в стране, где "защитники животных" вопят по каждому поводу...
alxab 06 апреля 2018 | 21:17
skripal_live:
Ну придумай, придумай ещё хрень какую-нибудь. Запаниковали, дебилы... б.
doorin 06 апреля 2018 | 21:20
Конгресс USA в течении ближайшей недели
примет закон запрещающий навсегда Путину,
Лаврову и всему руководству России пересекать
границу USA и потребует того же от ЕС.
\ СNN \
proxit 06 апреля 2018 | 21:22
alxab:
Полноте Вам.
Нормальный стих, нигде не оскорбили еврейских активистов из Юденратов, сжигавших еврейских детишек в Освенциме.
salut__521 06 апреля 2018 | 21:33
skripal_live: тебе бы не пригожинским троллем работать, порток, тебе бы книжки писать...
meteor9 06 апреля 2018 | 21:08
Ж.О.П.А. Давайте уж начистоту
jetsam 06 апреля 2018 | 21:12
meteor9: нет. пока только ОПА.
Ж добавится, когда виолончелист начнет извиняться...
ansh 06 апреля 2018 | 21:09
Загоняют путинских под шконку...
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 21:09
Обложили Расеюшку, Как медведя затравили. Скоро шкуру спустят...
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 21:21
Ух ты)) Только к Пасхе подарок был, а уже и ко дню Победы готовят новый))? I'm loving it))
moncegorskyi 06 апреля 2018 | 21:23
Теперь хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 21:25
moncegorskyi: Кстати, где он?
piccoru 06 апреля 2018 | 21:24
Хорошая скорость, кремлевским быстро не очухаться...
na555 06 апреля 2018 | 21:30
Еще санкций? Зацветет страна от многообразизия всех санкций.
cukker 06 апреля 2018 | 21:34
в грядущие выборы конгрессменов, нужно вмешаться по полной. предупредив американские штаты, кто выберет русофобов, станет первой мишенью русских ракет