МИД Великобритании приветствует санкции, введенные сегодня Минфином США
МИД Великобритании приветствует санкции, введенные сегодня Минфином США в отношении ряда российских бизнесменов, госслужащих и компаний. Как написал в Твиттере глава ведомства Борис Джонсон, международное сообщество продолжает демонстрировать, что никто не будет больше терпеть настойчивую российскую враждебность.
Комментарии8
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ansh 06 апреля 2018 | 21:11
Загоняют путинских под шконку...
doorin 06 апреля 2018 | 21:12
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
заявил, что ни один немец больше не доверяет
русским ! Необходимо иметь двойной подход, к русским.
Высасывать из России все что нам выгодно, а в остальном
давить русских где только возможно до полного и
окончательного развала России.
А глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
анонсировала отправку на следующей неделе
отборной бригады немецкого спецназа "Мёртвая голова"
в Сирию для совершенствования практических навыков
войны с русскими. Которая неизбежна в самое ближайшее
время и все немцы долны быть к этому готовы -
заявила Урсула фон дер Ляйен
\ Die Welt \
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 21:12
Походу, не только русские долго запрягают, но и англосаксы запрягли и собираются с ветерком прокатиться!
sensei54 06 апреля 2018 | 21:20
ihor_syvoryj: русские долго запрягают
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Однако, и ездят не особо быстро. Если это можно назвать ездой...
splin2 06 апреля 2018 | 21:33
sensei54:" Обложили, суки, обложили...
И нормально не дают пожить..."
splin2 06 апреля 2018 | 21:36
ihor_syvoryj:долго запрягают//
запрягли Путина с Лавровым и собираются с ветерком прокатиться! ))
sensei54 06 апреля 2018 | 21:17
Ну, Вован, вздрочил так вздрочил! Ну, умелец!
Что же он им показывал?
piter_ug 06 апреля 2018 | 21:23
Может государственный праздник учредить - день раскулаченного олигархиста?