МИД Великобритании приветствует санкции, введенные сегодня Минфином США в отношении ряда российских бизнесменов, госслужащих и компаний. Как написал в Твиттере глава ведомства Борис Джонсон, международное сообщество продолжает демонстрировать, что никто не будет больше терпеть настойчивую российскую враждебность.