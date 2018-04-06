В дипмиссии также считают, что Соединенные Штаты сделали шаг к разрушению свободы предпринимательства и конкуренции. В заявлении посольства особо отмечается распространение санкций на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который, по мнению дипломатического ведомства, «неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога». Санкции против Косачева говорят о системном характере новых мер, — добавляют в посольстве. Заявление приводит агентство «Интерфакс».