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21:01, 06 апреля 2018

Новые санкции США направлены против российского народа, — полагают в посольстве нашей страны в Вашингтоне

В дипмиссии также считают, что Соединенные Штаты сделали шаг к разрушению свободы предпринимательства и конкуренции. В заявлении посольства особо отмечается распространение санкций на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который, по мнению дипломатического ведомства, «неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога». Санкции против Косачева говорят о системном характере новых мер, — добавляют в посольстве. Заявление приводит агентство «Интерфакс».

Комментарии

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physician 06 апреля 2018 | 21:29

Что значит разрушение предпринимательства? Всякие санкции президент Путин еще недавно считал стимулом к предпринимательству в России. Вы там все таки согласуйте как то свои заявления. Прям действительно дебилы....

riots 06 апреля 2018 | 21:30

Против российского народа....
Народ, кто из вас обеднел на 1,3 млрд.$ за два часа ?

lechak 06 апреля 2018 | 21:30

..."направлены против российского народа"..
=========================================
Эт с каких пор воры - олигархи стали народом? Этот "народ" ищите в лондонах!

malanoff 06 апреля 2018 | 21:32

Ха-Ха-Ха . Да это народ владеет газом , нефтью , СМИ . Народ плакаль , отобрали Газпром и федеральные каналы. Убогие политинформаторы из Кремля , валите в КНДР..

oppicruss 06 апреля 2018 | 21:34

Пиндосня готовы уничтожать и убивать россиян при любой возможности, да только теперь руки коротки-Россия так этим толерасным идиотам ответит, что пиндосня будет долго лететь и громко и оппозиционно перд*ть!

realtor_igor 06 апреля 2018 | 21:34

Косачев - отъявленный ублюдок. Желаю, чтобы у него все отобрали, у суки...

avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 21:39

"Ударили Алёшу Поповича, да по могутной спинушки"! Чем ответите сцуки, или пиндосовским олигархам тоже введёте... Вот смеху то будет!

grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 21:41

РАшковане держитесь после очередных санкций вас холопов на минуточку признали народом. А вот если начнут отжимать последнее то и гражданами по нарошку назовут ;))

abraz 06 апреля 2018 | 21:42

Да што там против народа. Бери выше. Против самого государя!

shoorah 06 апреля 2018 | 21:42

Ну, прям уж так против народа... Надо не стесняться, а назвать этих людей слугами народа. А те, кто загребает по 15000 р. зарплаты - это хозяева страны.

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