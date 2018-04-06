Пользователи Твиттера по всему миру сегодня столкнулись со сбоем в работе сервиса

Как пишет агентство ТАСС, проблемы наблюдались с 6-ти вечера по московскому времени в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также на восточном побережье США.

На сбой жаловались и российские пользователи. Некоторые не могли оставить сообщения. В ряде случаев не обновлялась лента.