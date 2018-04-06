Пользователи Твиттера по всему миру сегодня столкнулись со сбоем в работе сервиса
Как пишет агентство ТАСС, проблемы наблюдались с 6-ти вечера по московскому времени в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также на восточном побережье США.
На сбой жаловались и российские пользователи. Некоторые не могли оставить сообщения. В ряде случаев не обновлялась лента.
Комментарии2
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nikitin43 06 апреля 2018 | 20:37
закрыть телеграмм , пнуть расеян всегда хорошо , пущай не забывают ради кого они живут .
nikitin43 06 апреля 2018 | 20:40
nikitin43: следом идут повышение налогов и пенсионного возраста , это отрезвит народишко , но не надолго , вот ежели милонова или поклонскую в минкульт это тоже понравится .